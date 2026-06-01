Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шага

Специалисты советуют не удалять плодоножки до мытья, чтобы ягоды не теряли качество и сочность.

Правильная промывка позволяет сохранить вкус, свежесть и плотную структуру клубники

С наступлением сезона клубники украинцы все чаще покупают ароматные ягоды на рынках и в магазинах. Однако привычная процедура мытья под проточной водой может оказаться недостаточной для полной очистки плодов от загрязнений и остатков веществ, которые накапливаются на поверхности ягод.

Главред решил выяснить, как правильно мыть клубнику, чтобы сохранить ее вкус, свежесть и сделать употребление ягод более безопасным.

Как пишет Pyszności, многие потребители допускают распространенную ошибку, ограничиваясь лишь быстрым ополаскиванием клубники в дуршлаге. Такой способ помогает удалить пыль и часть грязи, однако не гарантирует очистку от бактерий и отдельных остатков средств защиты растений.

Эксперты обращают внимание, что клубника растет близко к земле, поэтому может контактировать с почвой, пылью и различными микроорганизмами. Кроме того, нежная пористая поверхность ягод способна удерживать мелкие частицы загрязнений.

"Быстрая промывка под краном удаляет лишь часть грязи, но не обеспечивает полной очистки поверхности плодов", — отмечается в материале Pyszności.

Как мыть клубнику с помощью уксуса

Для более тщательной очистки специалисты советуют использовать простой двухэтапный метод. Сначала ягоды нужно замочить примерно на пять минут в растворе воды и уксуса в соотношении 3:1. Такая процедура помогает уменьшить количество бактерий и микроорганизмов на поверхности плодов.

Чем можно помыть клубнику / Инфографика: Главред

После этого рекомендуется приготовить другой раствор — один литр воды с одной чайной ложкой пищевой соды. В нем клубнику следует подержать еще несколько минут.

"Пищевая сода может способствовать удалению отдельных загрязнений, которые остаются на поверхности ягод после выращивания и транспортировки", — говорится в публикации.

После завершения обоих этапов клубнику необходимо тщательно промыть чистой водой и просушить бумажным полотенцем.

Об источнике: Pysznosci Pyszności – это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

