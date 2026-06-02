Почти до 100 гривен: когда тарифы на воду в Тернополе могут вырасти

Надал заявил, что без повышения тарифов водоканал не сможет функционировать.

Повышение тарифов в Тернополе

Тариф на воду в Тернополе могут пересмотреть

На данный момент экономически обоснованный тариф составляет около 98,5 грн

Новые тарифы могут ввести с 1 июля или поэтапно

В Тернополе могут пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение. Об этом в эфире программы "На контроле" телеканала TV-4 рассказал городской голова Тернополя Сергей Надал.

"За эти годы мы дошли до ситуации, когда в действующем тарифе заложена стоимость электроэнергии 5 гривен 60 копеек, тогда как водоканал сегодня платит 16–18 гривен. Чтобы удержать нынешний тариф, нужно дополнительно около 300 миллионов гривен бюджетного дофинансирования ежегодно", — подчеркнул он. видео дня

Мэр подчеркнул, что Верховная Рада приняла закон, которым право устанавливать тарифы на воду передано органам местного самоуправления. В то же время предусмотрено, что тариф не может быть ниже экономически обоснованного уровня.

Он добавил, что по предварительным расчетам "Тернопольводоканала", экономически обоснованный тариф может составить около 98,5 гривни. Сейчас жители платят около 36 гривен.

"Мы прекрасно понимаем, что это сложно для людей, но это реальность, от которой не уйти. Иначе водоканал не сможет работать", — отметил Надал.

По его словам, в случае принятия решения новые тарифы могут быть введены не ранее 1 июля, но также рассматривается возможность поэтапного повышения.

"В течение июня мы будем информировать жителей и обсуждать все варианты", — подытожил городской голова.

Какие тарифы могут вырасти в Украине

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что коммунальные тарифы в Украине продолжают расти даже в условиях войны.

По его словам, в ряде городов уже объявлено о повышении, а Министерство экономики рассматривает возможность ежегодного увеличения тарифов на электроэнергию на 25% в 2026–2028 годах.

"До 1 октября повышения тарифов на электроэнергию не ожидается из-за действия продленных антимонопольных ограничений, однако после этого срока ситуация может измениться", — добавил он.

Как сэкономить на электроэнергии

Кабинет Министров Украины зафиксировал тариф на электроэнергию для населения до октября 2026 года на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч, что пока позволяет избежать резкого подорожания света.

Как сообщал Главред, в Киеве активно обсуждается возможное повышение стоимости проезда до 20 гривен за одну поездку.

В то же время в Запорожье готовится значительное повышение тарифов на воду, которое может вступить в силу уже с июля 2026 года, ведь стоимость электроэнергии для коммунального предприятия выросла более чем в 2,5 раза.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

