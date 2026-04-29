Правительство зафиксировало тариф на свет - сколько будут платить украинцы

Ключевые тезисы Свириденко:
- Тарифы на электроэнергию не будут расти до 31 октября 2026 года
- Базовая цена — 4,32 грн за кВт·ч
- Для домохозяйств с электроотоплением будет действовать льгота — 2,64 грн за кВт⋅ч
Кабинет Министров Украины принял решение оставить неизменной стоимость электроэнергии для населения. Действующий тариф будет действовать как минимум до конца октября 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Согласно решению правительства, цена на электроэнергию для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч. Этот тариф будет действовать до 31 октября 2026 года, что гарантирует стабильность расходов для домохозяйств в течение следующих полутора лет.
Отдельную поддержку получат семьи, чьи дома оборудованы системами электроотопления или не имеют доступа к газу и централизованному теплоснабжению. Для таких потребителей в период отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) вводится специальный тариф:
- 2,64 грн за кВт⋅ч — при потреблении до 2 000 кВт⋅ч в месяц;
- 4,32 грн за кВт⋅ч — в случае превышения лимита в 2 000 кВт⋅ч.
Как отметила Юлия Свириденко, такой шаг направлен на снижение финансовой нагрузки на украинские семьи, особенно на те, для которых электричество является основным источником тепла.
Тариф на электроэнергию в Украине — последние новости
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что в сети распространяются фейки о якобы готовящемся повышении тарифов на электроэнергию и тепло для населения. На самом деле эта информация не соответствует действительности.
Как сообщал Главред, премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что правительство пока не рассматривает вопрос повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Корольчук предположил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждения инфраструктуры в Украине уже в этом году возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения. По его словам, тариф может вырасти до 5–5,5 грн за кВт-ч.
О личности: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
