Правительство зафиксировало тариф на свет - сколько будут платить украинцы

Кабинет Министров Украины принял решение оставить без изменений стоимость электроэнергии для населения.

https://glavred.info/ukraine/pravitelstvo-zafiksirovalo-tarif-na-svet-skolko-budut-platit-ukraincy-10760627.html Ссылка скопирована

Правительство зафиксировало цену на электроэнергию до осени 2026 года

Ключевые тезисы Свириденко:

Тарифы на электроэнергию не будут расти до 31 октября 2026 года

Базовая цена — 4,32 грн за кВт·ч

Для домохозяйств с электроотоплением будет действовать льгота — 2,64 грн за кВт⋅ч

Кабинет Министров Украины принял решение оставить неизменной стоимость электроэнергии для населения. Действующий тариф будет действовать как минимум до конца октября 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно решению правительства, цена на электроэнергию для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч. Этот тариф будет действовать до 31 октября 2026 года, что гарантирует стабильность расходов для домохозяйств в течение следующих полутора лет.

видео дня

Отдельную поддержку получат семьи, чьи дома оборудованы системами электроотопления или не имеют доступа к газу и централизованному теплоснабжению. Для таких потребителей в период отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) вводится специальный тариф:

2,64 грн за кВт⋅ч — при потреблении до 2 000 кВт⋅ч в месяц;

— при потреблении до 2 000 кВт⋅ч в месяц; 4,32 грн за кВт⋅ч — в случае превышения лимита в 2 000 кВт⋅ч.

Как отметила Юлия Свириденко, такой шаг направлен на снижение финансовой нагрузки на украинские семьи, особенно на те, для которых электричество является основным источником тепла.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что в сети распространяются фейки о якобы готовящемся повышении тарифов на электроэнергию и тепло для населения. На самом деле эта информация не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что правительство пока не рассматривает вопрос повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

В то же время эксперт по энергетике Юрий Корольчук предположил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждения инфраструктуры в Украине уже в этом году возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения. По его словам, тариф может вырасти до 5–5,5 грн за кВт-ч.

О личности: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред