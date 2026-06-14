Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

Дарья Пшеничник
14 июня 2026, 12:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чаще всего плесень появляется во влажных местах — в душевых, под раковиной, на стыках плитки.
плесень
Как избавиться от плесени и не допустить её повторного появления / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Чем опасна плесень
  • Как эффективно убрать плесень в доме

Плесень в жилье остается одной из самых распространенных и в то же время недооцененных угроз для здоровья. Специалисты предупреждают, что даже небольшое поражение может вызвать проблемы с дыханием, раздражение глаз и кожи, а длительный контакт — серьезные нарушения в работе организма.

В издании SouthernLiving объяснили, как распознать опасность, безопасно удалить плесень и не допустить ее повторного появления.

Какие риски несет плесень для здоровья

Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что хрипы, зуд в глазах, заложенность носа и сыпь — лишь первые сигналы воздействия плесени. По словам Энди Пейса, основателя Green Design Center, длительное пребывание рядом с источником заражения может привести к синдрому хронической воспалительной реакции.

Это состояние сопровождается болью в суставах, усталостью, затуманиванием зрения и нарушениями пищеварения.

Как найти источник заражения

Чаще всего плесень появляется во влажных зонах — в душевых, под раковиной, на стыках плитки. Но скрытые проблемы, такие как протекание крыши или окон, выявить сложнее. В таких случаях Пейс советует обращаться к специалистам, ведь невидимые очаги могут распространяться внутри стен.

Как безопасно работать с пораженными участками и что подготовить

Поврежденная плесень выделяет споры, которые легко разносится по дому. Поэтому перед очисткой нужно надеть маску, очки и перчатки, а помещение — изолировать пленкой. Дополнительную защиту обеспечит очиститель воздуха.

Уксус или перекись водорода, пульверизатор, щетка, перчатки, очки, губка, вода и бумажные полотенца — базовый набор, которого достаточно для большинства бытовых случаев.

Как эффективно убрать плесень

Профессиональная уборщица Жаклин Штайн объясняет, что независимо от выбранного метода, защитное снаряжение — обязательное. После очистки нужно протереть и окружающие поверхности, чтобы не оставить споры.

  • Метод с уксусом: неразбавленный белый уксус распыляют на пораженный участок, оставляют на час, после чего счищают щеткой и промывают водой.
  • Метод с перекисью водорода: 3% раствор наносят на поверхность, выдерживают 10 минут, очищают и смывают.

Сколько времени занимает удаление плесени

По словам Гульдесте Турсунбаевой, поверхностную плесень можно убрать за несколько дней. Но глубокое поражение, особенно в гипсокартоне или древесине, может потребовать недель работы и даже демонтажа материалов. Пейс добавляет, что иногда приходится применять специальные покрытия, блокирующие дальнейшее распространение грибка.

Как предотвратить повторное появление

Плесень нуждается во влаге, поэтому главное — контролировать ее уровень. Эксперты советуют:

  • регулярно проверять сантехнику и крышу на предмет протечек
  • поддерживать влажность в помещении ниже 50%
  • обеспечить вентиляцию в ванной и на кухне
  • использовать осушитель во влажных комнатах
  • всегда высушивать мокрые поверхности и предметы

Штайн подчеркивает, что дверца стиральной машины после стирки должна оставаться открытой, а стены душевой — сухими перед закрытием кабины. Это снижает риск появления грибка и неприятных запахов.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной
Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

Интересное по теме:

Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак борьба с плесенью
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

12:34Война
Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:42Синоптик
Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Последние новости

13:47

В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

13:45

Зачем в СССР добавляли соль в пиво: причина кроется не только во вкусе

13:03

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

12:34

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объектыВидео

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
12:32

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

12:24

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

12:15

Финансовый гороскоп на 15–21 июня: Овнам — прогресс, Рыбам — спокойствие

11:42

Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

Реклама
11:42

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:29

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Тельцам — доверие, Львам — работа

10:45

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Овнам — уют, Рыбам — выбор

10:28

Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

10:17

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:05

В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

09:49

Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

05:23

В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

Реклама
04:29

Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

03:03

Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

03:00

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

02:37

Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

01:30

Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

13 июня, суббота
23:44

РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

23:39

Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

22:53

РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

20:45

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:23

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

19:56

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

19:24

Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделямиВидео

19:10

Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Кущамнение

19:04

Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

19:00

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

18:47

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

18:25

Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

18:14

Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснениеВидео

18:08

Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

Реклама
17:34

"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

17:29

Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

17:25

Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

17:17

Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в КрымуВидео

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

16:54

Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

16:41

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

16:41

Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известноВидео

16:39

Новый прогноз курса доллара: сроки и вероятность резкого валютного скачка

16:20

Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять