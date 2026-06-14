Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

Чаще всего плесень появляется во влажных местах — в душевых, под раковиной, на стыках плитки.

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Как избавиться от плесени и не допустить её повторного появления / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем опасна плесень

Как эффективно убрать плесень в доме

Плесень в жилье остается одной из самых распространенных и в то же время недооцененных угроз для здоровья. Специалисты предупреждают, что даже небольшое поражение может вызвать проблемы с дыханием, раздражение глаз и кожи, а длительный контакт — серьезные нарушения в работе организма.

В издании SouthernLiving объяснили, как распознать опасность, безопасно удалить плесень и не допустить ее повторного появления.

Какие риски несет плесень для здоровья

Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что хрипы, зуд в глазах, заложенность носа и сыпь — лишь первые сигналы воздействия плесени. По словам Энди Пейса, основателя Green Design Center, длительное пребывание рядом с источником заражения может привести к синдрому хронической воспалительной реакции.

Это состояние сопровождается болью в суставах, усталостью, затуманиванием зрения и нарушениями пищеварения.

Как найти источник заражения

Чаще всего плесень появляется во влажных зонах — в душевых, под раковиной, на стыках плитки. Но скрытые проблемы, такие как протекание крыши или окон, выявить сложнее. В таких случаях Пейс советует обращаться к специалистам, ведь невидимые очаги могут распространяться внутри стен.

Как безопасно работать с пораженными участками и что подготовить

Поврежденная плесень выделяет споры, которые легко разносится по дому. Поэтому перед очисткой нужно надеть маску, очки и перчатки, а помещение — изолировать пленкой. Дополнительную защиту обеспечит очиститель воздуха.

Уксус или перекись водорода, пульверизатор, щетка, перчатки, очки, губка, вода и бумажные полотенца — базовый набор, которого достаточно для большинства бытовых случаев.

Как эффективно убрать плесень

Профессиональная уборщица Жаклин Штайн объясняет, что независимо от выбранного метода, защитное снаряжение — обязательное. После очистки нужно протереть и окружающие поверхности, чтобы не оставить споры.

Метод с уксусом: неразбавленный белый уксус распыляют на пораженный участок, оставляют на час, после чего счищают щеткой и промывают водой.

неразбавленный белый уксус распыляют на пораженный участок, оставляют на час, после чего счищают щеткой и промывают водой. Метод с перекисью водорода: 3% раствор наносят на поверхность, выдерживают 10 минут, очищают и смывают.

Сколько времени занимает удаление плесени

По словам Гульдесте Турсунбаевой, поверхностную плесень можно убрать за несколько дней. Но глубокое поражение, особенно в гипсокартоне или древесине, может потребовать недель работы и даже демонтажа материалов. Пейс добавляет, что иногда приходится применять специальные покрытия, блокирующие дальнейшее распространение грибка.

Как предотвратить повторное появление

Плесень нуждается во влаге, поэтому главное — контролировать ее уровень. Эксперты советуют:

регулярно проверять сантехнику и крышу на предмет протечек

поддерживать влажность в помещении ниже 50%

обеспечить вентиляцию в ванной и на кухне

использовать осушитель во влажных комнатах

всегда высушивать мокрые поверхности и предметы

Штайн подчеркивает, что дверца стиральной машины после стирки должна оставаться открытой, а стены душевой — сухими перед закрытием кабины. Это снижает риск появления грибка и неприятных запахов.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

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Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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