Кран станет чистым и блестящим за 5 минут: в каком простом средстве его замочить

Вы узнаете:
- Как удалить известковый налет в ванной
- Какое домашнее средство работает лучше всего
Из-за жесткой водыизвестковый налет неизбежно появляется даже в ухоженных ванных комнатах. Когда влага высыхает, соли магния и кальция остаются на кранах, лейках и плитке, образуя плотный белый осадок, который со временем темнеет и портит вид сантехники, пишет УНИАН.
Какое домашнее средство работает лучше всего
Уборщики отмечают, что самым эффективным средством против минеральных отложений остается обычная лимонная кислота. Она быстро вступает в реакцию с карбонатом кальция — основой известкового налета — и буквально растворяет его за несколько минут. После обработки поверхность снова блестит, а бактерии и неприятные запахи исчезают.
В материалах для домохозяйств отмечается, что уксус также может справиться с налетом, но его резкий запах часто делает использование неудобным. Сода же, наоборот, оказывается недостаточно эффективной: как щелочное вещество, она не растворяет минералы так быстро, а ее абразивность способна поцарапать хромированные поверхности.
Как правильно применять раствор
Для очистки сантехники рекомендуют приготовить смесь из столовой ложки лимонной кислоты и полулитра теплой воды. Если налет застарелый, концентрацию увеличивают вдвое. Перед нанесением поверхность следует протереть влажной тряпкой, а сам раствор — распылить или нанести салфетками, чтобы он не стекал. Через пять минут налет легко снимается мягкой губкой.
Что делать с очень старыми отложениями
В случаях, когда осадок накапливался годами — например, в труднодоступных местах или внутри унитаза, — специалисты советуют увеличить время действия раствора до нескольких часов. После замачивания отложения удаляются значительно легче, а при необходимости процедуру можно повторить.
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Об источнике: УНИАН
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