Кран станет чистым и блестящим за 5 минут: в каком простом средстве его замочить

Чтобы удалить минеральный налет с крана, труб, лейки, душевой кабины, унитаза и других поверхностей, используйте популярную кухонную специю.

https://glavred.info/lifehack/kran-stanet-chistym-i-blestyashchim-za-5-minut-v-kakom-prostom-sredstve-ego-nuzhno-zamochit-10772369.html Ссылка скопирована

Как быстро удалить известковый налет с крана / Коалж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Вы узнаете:

видео дня

Как удалить известковый налет в ванной

Какое домашнее средство работает лучше всего

Из-за жесткой водыизвестковый налет неизбежно появляется даже в ухоженных ванных комнатах. Когда влага высыхает, соли магния и кальция остаются на кранах, лейках и плитке, образуя плотный белый осадок, который со временем темнеет и портит вид сантехники, пишет УНИАН.

Какое домашнее средство работает лучше всего

Уборщики отмечают, что самым эффективным средством против минеральных отложений остается обычная лимонная кислота. Она быстро вступает в реакцию с карбонатом кальция — основой известкового налета — и буквально растворяет его за несколько минут. После обработки поверхность снова блестит, а бактерии и неприятные запахи исчезают.

В материалах для домохозяйств отмечается, что уксус также может справиться с налетом, но его резкий запах часто делает использование неудобным. Сода же, наоборот, оказывается недостаточно эффективной: как щелочное вещество, она не растворяет минералы так быстро, а ее абразивность способна поцарапать хромированные поверхности.

Как правильно применять раствор

Для очистки сантехники рекомендуют приготовить смесь из столовой ложки лимонной кислоты и полулитра теплой воды. Если налет застарелый, концентрацию увеличивают вдвое. Перед нанесением поверхность следует протереть влажной тряпкой, а сам раствор — распылить или нанести салфетками, чтобы он не стекал. Через пять минут налет легко снимается мягкой губкой.

Что делать с очень старыми отложениями

В случаях, когда осадок накапливался годами — например, в труднодоступных местах или внутри унитаза, — специалисты советуют увеличить время действия раствора до нескольких часов. После замачивания отложения удаляются значительно легче, а при необходимости процедуру можно повторить.

Интересное по теме:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред