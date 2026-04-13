О налете на кранах можно забыть на месяцы: в Сети завирусился действенный лайфхак

Вы узнаете:
- Для чего на кран нужно наносить воск
- Как быстро удалить известковый налет с крана
Водяной налет — одна из самых распространенных проблем в ванных комнатах и на кухнях. Жесткая вода содержит кальций и магний, которые после испарения оставляют белый осадок на металле. Вместо дорогих средств можно использовать простой метод — натереть кран парафиновой свечой.
Лайфхаком поделилась пользовательница TikTok под ником @AnnaDaghash, и он быстро стал популярным благодаря своей эффективности и экологичности.
Как это работает
Тонкий слой парафина заполняет микротрещины на металле и образует защитную пленку. Вода не задерживается на поверхности, а скатывается вниз, не оставляя следов. Кроме того, воск отталкивает грязь и отпечатки пальцев, поэтому кран сохраняет блеск в течение нескольких месяцев.
Пошаговая инструкция
- Очистите поверхность. Вымойте кран уксусом или мылом, чтобы удалить старый налет.
- Высушите металл. Вытрите поверхность насухо полотенцем, чтобы не осталось влаги.
- Натрите свечой. Пройдитесь парафиновой свечой по всей поверхности, особенно возле стыков.
- Отполируйте микрофиброй. Разотрите воск до исчезновения видимых следов, чтобы поверхность сияла.
Важные нюансы
Для хромированных и нержавеющих кранов рекомендуем использовать белый парафин — он доступен и не оставляет следов. Если же у вас бронзовые или золотые элементы, лучше подойдет пчелиный воск, который не создает белых оттенков.
Читайте также:
Почему появляется налет в ванной комнате?
Основная причина образования налета кроется в минеральном составе водопроводной воды. Если она содержит значительное количество солей, в т. ч. кальция и магния, то при высыхании оставляет после себя белые пятна.
