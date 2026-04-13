О налете на кранах можно забыть на месяцы: в Сети завирусился действенный лайфхак

Рассказываем, как с помощью обычной свечи избавиться от налёта на кранах.

Как очистить налет на кране — зачем наносить на краны воск

Вы узнаете:

Для чего на кран нужно наносить воск

Как быстро удалить известковый налет с крана

Водяной налет — одна из самых распространенных проблем в ванных комнатах и на кухнях. Жесткая вода содержит кальций и магний, которые после испарения оставляют белый осадок на металле. Вместо дорогих средств можно использовать простой метод — натереть кран парафиновой свечой.

Лайфхаком поделилась пользовательница TikTok под ником @AnnaDaghash, и он быстро стал популярным благодаря своей эффективности и экологичности.

Как это работает

Тонкий слой парафина заполняет микротрещины на металле и образует защитную пленку. Вода не задерживается на поверхности, а скатывается вниз, не оставляя следов. Кроме того, воск отталкивает грязь и отпечатки пальцев, поэтому кран сохраняет блеск в течение нескольких месяцев.

Пошаговая инструкция

Очистите поверхность. Вымойте кран уксусом или мылом, чтобы удалить старый налет.

Вымойте кран уксусом или мылом, чтобы удалить старый налет. Высушите металл . Вытрите поверхность насухо полотенцем, чтобы не осталось влаги.

. Вытрите поверхность насухо полотенцем, чтобы не осталось влаги. Натрите свечой . Пройдитесь парафиновой свечой по всей поверхности, особенно возле стыков.

. Пройдитесь парафиновой свечой по всей поверхности, особенно возле стыков. Отполируйте микрофиброй . Разотрите воск до исчезновения видимых следов, чтобы поверхность сияла.

Важные нюансы

Для хромированных и нержавеющих кранов рекомендуем использовать белый парафин — он доступен и не оставляет следов. Если же у вас бронзовые или золотые элементы, лучше подойдет пчелиный воск, который не создает белых оттенков.

Почему появляется налет в ванной комнате? Основная причина образования налета кроется в минеральном составе водопроводной воды. Если она содержит значительное количество солей, в т. ч. кальция и магния, то при высыхании оставляет после себя белые пятна.

