Как легко очистить шторку для ванной от налета и плесени: проверенный метод

Вы узнаете:
- Как отмыть шторку в ванной
- Можно ли стирать шторку для душа
Шторка в ванной быстро накапливает влагу, мыльный налет и пятна от жесткой воды, что создает благоприятную среду для появления плесени. Но это вовсе не означает, что нужно сразу покупать новую шторку. Ее можно легко очистить и вернуть опрятный вид, используя простые средства, которые есть дома. Об этом пишет Southern Living.
Чем очистить пластиковую шторку в ванной
Пластиковые подкладки рекомендуем очищать вручную. Для этого сделайте простой раствор уксуса: одна часть уксуса на четыре части воды. Не снимая пластиковую шторку, щедро опрыскайте ее раствором, оставьте на 15 минут и протрите губкой. После этого хорошо промойте чистой водой и оставьте высыхать.
Как отмыть тканевую шторку для душа
Для тканевых или виниловых вариантов прекрасно подходит стиральная машина. Добавьте несколько банных полотенец, чтобы избежать смятия, выберите деликатный режим с холодной водой. Для устранения запахов можно добавить стакан соды, а для борьбы с плесенью - стакан уксуса.
Если вы предпочитаете ручную чистку, замочите подкладку в ванной с холодной водой и уксусом примерно на час, после чего протрите проблемные места губкой. Для сильных загрязнений можно использовать отбеливатель, но никогда не смешивайте его с другими средствами. А чтобы избавиться от отдельных пятен, приготовьте пасту из соды и воды и аккуратно потрите загрязненные участки.
Чтобы подкладка оставалась чистой дольше, после каждого душа раздвигайте шторку полностью, чтобы она быстрее высыхала. Время от времени опрыскивайте ее раствором уксуса и воды, чтобы предотвратить образование плесени. Если же после нескольких чисток остаются запахи или липкая текстура, лучше заменить подкладку на новую. Оптимальный срок службы пластиковых вариантов - от шести месяцев до года.
Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
