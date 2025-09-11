Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак

Вы узнаете:
- Из чего сделать универсальное средство для мытья ванной комнаты
- В каких пропорциях смешивать ингредиенты
Ванная комната - место, где обычно хозяйки используют сразу несколько моющих средств, чтобы отмыть грязь на разных поверхностях. Это немного бьет по карману, ведь профессиональные средства - удовольствие недешевое.
Однако Главред узнал, что можно самостоятельно дома приготовить универсальное, а главное эффективное средство из дешевых ингредиентов, которые обычно легко найти на любой кухне.
Что нужно для приготовления чудо-средства
Украинский блогер-клинтокер Марк Любчик в TikTok рассказал, что для универсального средства для очистки всех поверхностей в ванной комнате надо всего три ингредиента - соду, уксус и средство для мытья посуды.
Как правильно смешивать средство для очистки ванны
Чтобы средство идеально отмыло все поверхности в удобной баночке-распылителе смешиваем 3 чайные ложки соды и 70-100 миллилитров уксуса. Важно, что уксус нужно вводить постепенно, чтобы жидкость не вылилась наружу из-за химической реакции.
Далее надо добавить 2 нажима жидкости для мытья посуды. Чтобы использовать средство, остается хорошо перемешать все ингредиенты.
Смотрите видео, как приготовить чудо-средство для мытья ванны:
@marclyubchyk Главное погасите соду до того как заливать в распылитель? #уборка#лайфхак#уборкадома#чистота♬ That Couch Potato Again - Prod. By Rose
Другие новости:
- "Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель
- Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы
- Только одна специя прогонит пауков из дома: что надо насыпать по углам
О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред