Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак

Анна Косик
11 сентября 2025, 03:24
Не обязательно скупать десятки средств, чтобы ванна блестела.
Ванная
От грязи в ванной комнате не останется и малейшего следа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Из чего сделать универсальное средство для мытья ванной комнаты
  • В каких пропорциях смешивать ингредиенты

Ванная комната - место, где обычно хозяйки используют сразу несколько моющих средств, чтобы отмыть грязь на разных поверхностях. Это немного бьет по карману, ведь профессиональные средства - удовольствие недешевое.

Однако Главред узнал, что можно самостоятельно дома приготовить универсальное, а главное эффективное средство из дешевых ингредиентов, которые обычно легко найти на любой кухне.

Что нужно для приготовления чудо-средства

Украинский блогер-клинтокер Марк Любчик в TikTok рассказал, что для универсального средства для очистки всех поверхностей в ванной комнате надо всего три ингредиента - соду, уксус и средство для мытья посуды.

Как правильно смешивать средство для очистки ванны

Чтобы средство идеально отмыло все поверхности в удобной баночке-распылителе смешиваем 3 чайные ложки соды и 70-100 миллилитров уксуса. Важно, что уксус нужно вводить постепенно, чтобы жидкость не вылилась наружу из-за химической реакции.

Далее надо добавить 2 нажима жидкости для мытья посуды. Чтобы использовать средство, остается хорошо перемешать все ингредиенты.

Смотрите видео, как приготовить чудо-средство для мытья ванны:

@marclyubchyk Главное погасите соду до того как заливать в распылитель? #уборка#лайфхак#уборкадома#чистота♬ That Couch Potato Again - Prod. By Rose

О персоне: Марк Любчик

Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

