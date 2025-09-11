Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак

Не обязательно скупать десятки средств, чтобы ванна блестела.

Ванная комната - место, где обычно хозяйки используют сразу несколько моющих средств, чтобы отмыть грязь на разных поверхностях. Это немного бьет по карману, ведь профессиональные средства - удовольствие недешевое.

Однако Главред узнал, что можно самостоятельно дома приготовить универсальное, а главное эффективное средство из дешевых ингредиентов, которые обычно легко найти на любой кухне.

Что нужно для приготовления чудо-средства

Украинский блогер-клинтокер Марк Любчик в TikTok рассказал, что для универсального средства для очистки всех поверхностей в ванной комнате надо всего три ингредиента - соду, уксус и средство для мытья посуды.

Как правильно смешивать средство для очистки ванны

Чтобы средство идеально отмыло все поверхности в удобной баночке-распылителе смешиваем 3 чайные ложки соды и 70-100 миллилитров уксуса. Важно, что уксус нужно вводить постепенно, чтобы жидкость не вылилась наружу из-за химической реакции.

Далее надо добавить 2 нажима жидкости для мытья посуды. Чтобы использовать средство, остается хорошо перемешать все ингредиенты.

О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

