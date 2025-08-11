Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

После применения этого метода вода быстро уйдет, не оставляя после себя ужасной лужи.

Как прочистить засор в раковине подручными средствами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Сильный засор в ванной или раковине чаще всего приводит к тому, что вода в ванной не уходит. Если засор не очень сильный, то на помощь придут народные методы. Если проблема более серьезная, то придется использовать химические средства или даже вызывать сантехника.

Как прочистить слив в ванной в домашних условиях

Как пишет Express, прежде чем тянуться за химическим средством для прочистки труб, сначала попробуйте более простое решение — пищевую соду и белый уксус. Эти два средства творят чудеса, очищая множество зон в доме, и канализация — не исключение.

Стоит отметить, что таким методом получится прочистить только незначительный засор.

Но если ваша проблема лишь в том, что вода уходит лишь немного медленно, то пищевая сода и обычный уксус должны помочь.

Всё, что вам нужно сделать, — это высыпать в слив полстакана пищевой соды, а затем вылить полстакана белого уксуса. Делать это нужно медленно. Чтобы реакция прошла максимально эффективно, накройте слив чистой тряпкой.

Затем просто оставьте слив в покое примерно на час, чтобы белый уксус и пищевая сода подействовали.

Когда время истечёт, налейте в чайник тёплой воды (не кипящей) и вылейте её в слив.

Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз в зависимости от того, насколько сильно засорен ваш сток.

