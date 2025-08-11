Укр
Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

Анна Ярославская
11 августа 2025, 10:44
После применения этого метода вода быстро уйдет, не оставляя после себя ужасной лужи.
Раковина
Как прочистить засор в раковине подручными средствами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как прочистить слив без химии
  • Сработает ли метод для сильного засора

Сильный засор в ванной или раковине чаще всего приводит к тому, что вода в ванной не уходит. Если засор не очень сильный, то на помощь придут народные методы. Если проблема более серьезная, то придется использовать химические средства или даже вызывать сантехника.

Если вам интересно, как избавиться от водного камня в ванной комнате, читайте материал: Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть.

видео дня

Как прочистить слив в ванной в домашних условиях

Как пишет Express, прежде чем тянуться за химическим средством для прочистки труб, сначала попробуйте более простое решение — пищевую соду и белый уксус. Эти два средства творят чудеса, очищая множество зон в доме, и канализация — не исключение.

Стоит отметить, что таким методом получится прочистить только незначительный засор.

Но если ваша проблема лишь в том, что вода уходит лишь немного медленно, то пищевая сода и обычный уксус должны помочь.

Всё, что вам нужно сделать, — это высыпать в слив полстакана пищевой соды, а затем вылить полстакана белого уксуса. Делать это нужно медленно. Чтобы реакция прошла максимально эффективно, накройте слив чистой тряпкой.

Затем просто оставьте слив в покое примерно на час, чтобы белый уксус и пищевая сода подействовали.

Когда время истечёт, налейте в чайник тёплой воды (не кипящей) и вылейте её в слив.

Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз в зависимости от того, насколько сильно засорен ваш сток.

Ранее Главред писал о трех простых способах, которые уберут все пятна и вернут блеск нержавеющей стали. Детальнее читайте в материале: Все будет буквально сиять: как вернуть блеск нержавеющей стали и убрать пятна.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
