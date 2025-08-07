Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть

Избавиться от ненавистного водного камня легко, если знать об одной хитрости.

https://glavred.info/lifehack/zabyt-o-nalete-i-vodnom-kamne-mozhno-navsegda-odno-sredstvo-i-vanna-budet-blestet-10687937.html Ссылка скопирована

Средство от водного камня / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что нужно для очистки ванной комнаты от водного камня

Как быстро избавиться от волос в сливе

Борьба с водным камнем в ванной комнате часто бывает сложной, ведь его не так просто отмыть с поверхностей. Однако украинский блогер София Сизова в TikTok поделилась рецептом чудо-средства, которое облегчит борьбу с налетом.

Главред узнал, что его можно сделать всего лишь из трех ингредиентов. Речь идет о лимонной кислоте, воде и моющем средстве. Две ложки кислоты, ложку моющего средства и 200 миллилитров кипятка надо размешать и нанести на плитку, или другие пораженные водным камнем участки. Средство начнет действовать прямо на глазах.

видео дня

Как очистить слив в ванной

Кроме лайфхака как избавиться от водного камня, блогерша поделилась советами, как избавиться от грязи в ванной. София говорит, что волосы легко убрать с помощью обычного пластикового хомута.

А если проблема в неприятном запахе в сливе, то можно засыпать туда две ложки соды и потушить ее 250 миллилитрами уксуса.

Смотрите видео о трех секретах ухода за ванной:

Другие новости:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред