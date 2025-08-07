Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть

Вы узнаете:
- Что нужно для очистки ванной комнаты от водного камня
- Как быстро избавиться от волос в сливе
Борьба с водным камнем в ванной комнате часто бывает сложной, ведь его не так просто отмыть с поверхностей. Однако украинский блогер София Сизова в TikTok поделилась рецептом чудо-средства, которое облегчит борьбу с налетом.
Главред узнал, что его можно сделать всего лишь из трех ингредиентов. Речь идет о лимонной кислоте, воде и моющем средстве. Две ложки кислоты, ложку моющего средства и 200 миллилитров кипятка надо размешать и нанести на плитку, или другие пораженные водным камнем участки. Средство начнет действовать прямо на глазах.
Как очистить слив в ванной
Кроме лайфхака как избавиться от водного камня, блогерша поделилась советами, как избавиться от грязи в ванной. София говорит, что волосы легко убрать с помощью обычного пластикового хомута.
А если проблема в неприятном запахе в сливе, то можно засыпать туда две ложки соды и потушить ее 250 миллилитрами уксуса.
Смотрите видео о трех секретах ухода за ванной:
@sizovasofiaa Мои три секрета ухода за ванной/душевой кабиной ? #ванна#лайфхак#душевая#уборка#лайфхаки#полезно#чистота♬ оригинальный звук - Sonya
Другие новости:
- Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольше
- Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы
- Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениально простых способа
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред