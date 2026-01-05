Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

В супермаркетах в очередной раз переписали цены на базовый овощ.

Как изменились цены на лук в украинских супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

В Украине подняли цены на весь лук

Заметнее всего подорожал белый лук

После рождественско-новогодних праздников цены на продукты в Украине обычно снижаются. Однако лук разных сортов такой тенденции, по состоянию на сейчас, не демонстрирует. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

Сегодня, 5 января, средние цены на белый, репчатый и синий лук значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года.

Как изменились цены на лук

Белый лук в украинских супермаркетах теперь в среднем стоит 57,88 гривны за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы платили за него 44,33 гривны.

Не так существенно, но также подорожал и репчатый лук. Сегодня его продают по 7,76 гривны. Тогда как в декабре прошлого года средняя цена килограмма такого лука составляла 7,49 гривны.

На синий лук в супермаркетах также переписали ценники. 5 января он стоит 24,40 гривны за килограмм против 23 гривен в прошлом месяце.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие овощи подорожают в ближайшее время - мнение эксперта

Главред писал, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил украинцев о повышении цен на овощи, в частности огурцы и помидоры.

"Сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, - это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличной предложения, прежде всего огурцов и помидоров", - пояснил он.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время морозов, когда хранение овощей потребует подключения дополнительных источников энергии в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.

Накануне стало известно, что капуста в Украине стоит примерно на 85% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Причиной стало общее увеличение объемов производства: в этом сезоне многие хозяйства расширили площади под капусту.

