Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

Главное:
- В Украине подняли цены на весь лук
- Заметнее всего подорожал белый лук
После рождественско-новогодних праздников цены на продукты в Украине обычно снижаются. Однако лук разных сортов такой тенденции, по состоянию на сейчас, не демонстрирует. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
Сегодня, 5 января, средние цены на белый, репчатый и синий лук значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года.
Как изменились цены на лук
Белый лук в украинских супермаркетах теперь в среднем стоит 57,88 гривны за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы платили за него 44,33 гривны.
Не так существенно, но также подорожал и репчатый лук. Сегодня его продают по 7,76 гривны. Тогда как в декабре прошлого года средняя цена килограмма такого лука составляла 7,49 гривны.
На синий лук в супермаркетах также переписали ценники. 5 января он стоит 24,40 гривны за килограмм против 23 гривен в прошлом месяце.
Какие овощи подорожают в ближайшее время - мнение эксперта
Главред писал, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил украинцев о повышении цен на овощи, в частности огурцы и помидоры.
"Сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, - это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличной предложения, прежде всего огурцов и помидоров", - пояснил он.
Цены на овощи в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что во время морозов, когда хранение овощей потребует подключения дополнительных источников энергии в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти.
Ранее сообщалось, что из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.
Накануне стало известно, что капуста в Украине стоит примерно на 85% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Причиной стало общее увеличение объемов производства: в этом сезоне многие хозяйства расширили площади под капусту.
Больше новостей:
- Будет ли резкий скачок доллара: неожиданный прогноз на начало 2026 года
- Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января
- Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред