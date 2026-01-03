Укр
Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

Алексей Тесля
3 января 2026, 22:31
59
РФ пытается "выбить" конкретные регионы Украины, нанося целенаправленные удары по подстанциям.
Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине
Украинцев предупредили об угрозе новых отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Попенко:

  • В Херсонской области ситуация с энергоснабжением крайне тяжелая
  • Одессу враг серьезно "кошмарил" три дня
  • РФ пытается "выбить" конкретные регионы Украины

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил о том, что в Херсонской области ситуация с энергоснабжением крайне тяжелая после повторного удара оккупантов РФ по Херсонской ТЭЦ.

"В Николаеве ситуация чуть лучше, но там до сих пор не подключены временные мобильные котельные", - отметил он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что Одессу враг серьезно "кошмарил" три дня и город был без света и без тепла, а на сегодня "фактически висит на одной линии".

"Ситуация там очень сложная. Полтавская область — на самом деле одна из самых проблемных по отключениям. И это при том, что она не прифронтовая. Причина — дефицит: большое потребление, поврежденная генерация и сложность передачи электроэнергии в регион. Поэтому в Полтавской области тяжелые графики, иногда даже хуже, чем в Сумской. Там проблема не столько в обстрелах, сколько в том, что просто нечем и неоткуда подать электроэнергию", - предупредил он.

Попенко добавил, что РФ пытается "выбить" конкретные регионы Украины, нанося целенаправленные удары по подстанциям.

"Так было, например, когда одновременно выпали Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая область — там полтора суток без света. Россия прекрасно знает территориально, где расположены наши подстанции и в каком состоянии находится энергосистема. При желании они могут выбить и Закарпатскую, и Черновицкую области — как это уже делали в 2023 году", - резюмировал он.

Прогноз новых отключений: мнение эксперта

Глава Лиги энергетического развития Украины, энергетический эксперт Александр Голиздра заявил, что снижение температуры не несёт критических рисков для устойчивости энергосистемы. Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо сигналы, которые могли бы свидетельствовать о вероятности длительных или массовых отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

