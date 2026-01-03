Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

РФ пытается "выбить" конкретные регионы Украины, нанося целенаправленные удары по подстанциям.

Главное из заявлений Попенко:

В Херсонской области ситуация с энергоснабжением крайне тяжелая

Одессу враг серьезно "кошмарил" три дня

РФ пытается "выбить" конкретные регионы Украины

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил о том, что в Херсонской области ситуация с энергоснабжением крайне тяжелая после повторного удара оккупантов РФ по Херсонской ТЭЦ.

"В Николаеве ситуация чуть лучше, но там до сих пор не подключены временные мобильные котельные", - отметил он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что Одессу враг серьезно "кошмарил" три дня и город был без света и без тепла, а на сегодня "фактически висит на одной линии".

"Ситуация там очень сложная. Полтавская область — на самом деле одна из самых проблемных по отключениям. И это при том, что она не прифронтовая. Причина — дефицит: большое потребление, поврежденная генерация и сложность передачи электроэнергии в регион. Поэтому в Полтавской области тяжелые графики, иногда даже хуже, чем в Сумской. Там проблема не столько в обстрелах, сколько в том, что просто нечем и неоткуда подать электроэнергию", - предупредил он.

Попенко добавил, что РФ пытается "выбить" конкретные регионы Украины, нанося целенаправленные удары по подстанциям.

"Так было, например, когда одновременно выпали Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая область — там полтора суток без света. Россия прекрасно знает территориально, где расположены наши подстанции и в каком состоянии находится энергосистема. При желании они могут выбить и Закарпатскую, и Черновицкую области — как это уже делали в 2023 году", - резюмировал он.

Прогноз новых отключений: мнение эксперта

Глава Лиги энергетического развития Украины, энергетический эксперт Александр Голиздра заявил, что снижение температуры не несёт критических рисков для устойчивости энергосистемы. Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо сигналы, которые могли бы свидетельствовать о вероятности длительных или массовых отключений электроэнергии.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

