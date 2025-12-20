Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут 'деликатесом'

Коротко:
- С начала 2026 года в Украине могут подорожать овощи
- Ожидается, что больше всего в цене вырастут огурцы и помидоры
- Овощи борщевого набора могут стать дороже в конце зимы
С наступлением 2026 года в Украине могут подорожать овощи. Это произойдет из-за повышенного спроса на продукты, а также роста себестоимости производства. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.
Он подчеркнул, что учитывая значительные затраты производителей и продавцов на электроэнергию, а также из-за влияния импортного фактора эти овощи в супермаркетах могут стоить около 200 грн/кг и более.
В то же время, весной следующего года восходящий тренд, скорее всего, сохранится для борщевого набора.
"Овощи из основного пищевого набора могут прибавить до нескольких гривен в цене, однако существенного подорожания пока не предвидится", - говорит Чиж.
Экономист также добавил, что до февраля останется относительно стабильной стоимость капусты, моркови, лука и свеклы. Причиной этого станут достаточный урожай, благодаря которому удается удовлетворять потребительский спрос. Но в конце зимы цены могут вырасти в диапазоне 5-10%.
Подорожание овощей в Украине
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в зимний период цены на овощи могут вырасти на 10-25%, а с приближением к весне - еще больше, вплоть до момента появления овощей, которые выращиваются на тепличных комбинатах, и наличия импорта.
Он добавил, что цены на тепличные овощи уже высокие, и дальше они будут только расти.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти. В случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем на 20%.
Также известно, что в Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.
Стоит добавить, что новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7 % больше, чем в прошлом году.
Читайте также:
- Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты
- Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря
- Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред