Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут 'деликатесом'

До февраля относительно стабильной останется стоимость лишь некоторых овощей.

Цены на овощи в Украине

С наступлением 2026 года в Украине могут подорожать овощи. Это произойдет из-за повышенного спроса на продукты, а также роста себестоимости производства. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.

Он подчеркнул, что учитывая значительные затраты производителей и продавцов на электроэнергию, а также из-за влияния импортного фактора эти овощи в супермаркетах могут стоить около 200 грн/кг и более.

В то же время, весной следующего года восходящий тренд, скорее всего, сохранится для борщевого набора.

"Овощи из основного пищевого набора могут прибавить до нескольких гривен в цене, однако существенного подорожания пока не предвидится", - говорит Чиж.

Экономист также добавил, что до февраля останется относительно стабильной стоимость капусты, моркови, лука и свеклы. Причиной этого станут достаточный урожай, благодаря которому удается удовлетворять потребительский спрос. Но в конце зимы цены могут вырасти в диапазоне 5-10%.

Подорожание овощей в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в зимний период цены на овощи могут вырасти на 10-25%, а с приближением к весне - еще больше, вплоть до момента появления овощей, которые выращиваются на тепличных комбинатах, и наличия импорта.

Он добавил, что цены на тепличные овощи уже высокие, и дальше они будут только расти.

Как сообщал Главред, цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти. В случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем на 20%.

Также известно, что в Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

Стоит добавить, что новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7 % больше, чем в прошлом году.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

