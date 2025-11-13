Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев

Большинство продуктов питания в Украине до нового года подорожает минимум на 5-10% из-за длительных отключений света, отметил агроэксперт Денис Марчук.

https://glavred.info/interview/cini-na-produkti-v-grudni-zletyat-vgoru-marchuk-pro-noviy-udar-po-gamancyah-ukrajinciv-10714892.html Ссылка скопирована

Из-за блэкаутов и предновогоднего ажиотажа в Украине подорожают почти все продукты – Марчук / Коллаж: Главред

Украинцам в декабре стоит готовиться к новому удару по кошельку, ведь в конце года ожидается подорожание почти всех основных продуктов. Рост цен на продукты будет обусловлен сезонным фактором, традиционным ростом спроса населения на продукты перед Рождеством и Новым годом, а также длительными отключениями электроэнергии из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, какие продукты больше всего подскочат в цене из-за предпраздничного ажиотажа, насколько будут "кусаться" цены на мясо и яйца в декабре, сколько в конце года придется платить за хлеб и подсолнечное масло, а также насколько подорожают овощи зимой, и смогут ли украинцы позволить себе "драгоценные" тепличные огурцы и помидоры.

Как отключения света, которые стали более длительными в Украине, влияют на цены на основные продукты питания? И ценообразование каких продуктов больше всего зависит от этого фактора?

видео дня

Отключения света однозначно влияют на цены на продукты питания. Мы не впервые с 2022 года сталкиваемся с этим, потому знаем: долговременные отключения света требуют дополнительных затрат на электроэнергию, в частности, на генераторы и их работу. Циклы производства, переработки и реализации завязаны на электроэнергии. Продукты, которые быстро портятся, оказываются в зоне риска из-за длительных отключений электроэнергии.

Производства мяса, яиц, молочных продуктов и хлеба работают с наибольшей привязкой к электроэнергии. Если на предприятии нет генератора, оно вынуждено либо сокращать производство, либо останавливать его. Ведь такие блэкауты, как сейчас, то есть продолжительностью не три-четыре часа, а 10-12 часов, требуют от производителей значительных дополнительных затрат, которые впоследствии скажутся на стоимости реализуемой продукции. Соответственно, это приведет к стремительному росту цен.

Если производители не будут повышать цены, например, производители хлебобулочной продукции, им придется задействовать другие механизмы, в частности, сокращать количество предложения, уменьшая количество рабочих часов, чтобы минимизировать рост цен. Но даже такие меры не могут полностью решить проблему, поэтому отключения света все равно приведут к росту цены на хлеб на 5%. Если период, когда мы будем жить с отключениями электроэнергии, затянется, или продолжительность этих отключений увеличится, цена вырастет еще больше – на 10%.

Хлеб в Украине подорожает на 5-10% до конца года, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Такая же ситуация и с молочной продукцией. Молочно-товарные фермы, которые содержат 400-800 голов, потребляют от 80 до 100 кВт каждый час. Отсутствие электроэнергии в течение даже часа-двух может привести к большим потерям надоев. Ведь электроэнергия на таких производствах нужна и для того, чтобы прокормить коров, и для того, чтобы подоить их. Если вовремя не подоить коров, не сохранить и не охладить молоко, надои сокращаются. А чтобы вернуться к предыдущим объемам надоев, может понадобиться полгода-год. И это потребует очень значительных затрат. Поэтому молочно-товарные фермы вынуждены использовать сегодня генерацию электроэнергии, даже иногда работая себе в убыток, просто потому что в противном случае они могут в перспективе потерять коров, надои и реализацию своей продукции. Соответственно, дорожает и производство молока.

К тому же не только расходы на электроэнергию влияют на цены на молоко, но и стоимость кормовой базы, логистика, возможность вовремя реализовать продукцию, соотношение цен на молочную продукцию, которая идет на экспорт. Сейчас за счет того, что мы сократили экспорт молочки, удалось стабилизировать цены внутри страны и не допустить их роста.

Впрочем, если блэкауты станут более длительными или затянутся надолго, это приведет к подорожанию молочной продукции минимум на 10%.

Фактор приближения праздников также традиционно у нас сказывается и влияет на рост цен на продукты. На ценах на какие продукты этот фактор отразится наиболее существенно?

Это прежде всего скажется на традиционных продуктах, которые мы потребляем: мясо, мясные изделия и яйца, которые используются при приготовлении салатов. Поэтому в период рождественских и новогодних праздников я прогнозирую рост цен на мясную продукцию, яйца, а также частично это может сказаться на цене на растительное масло. Любой ажиотаж и увеличение потребления так или иначе приводит к подорожанию определенных продуктов. Это происходит у нас волнами: на новогодние праздники, на Пасху и так далее. Праздники действительно стимулируют рост цен.

Предпраздничный ажиотаж приведет к подорожанию мяса, яиц и растительного масла, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Могут ли после Нового года цены откатиться до предыдущего уровня, или они вырастут и зафиксируются?

История свидетельствует о том, что у нас цены после праздников не откатываются назад. По крайней мере я не припоминаю такого снижения цен. Снижение цен у нас случаются разве что из-за фактора хорошего урожая. И это происходит в межсезонье, когда мы собираем урожай.

В период, о котором мы говорим, то есть зимних праздников, мы не можем поставлять на рынок новую продукцию, поэтому цены растут, к тому же они подкрепляются импортом, и поэтому ценовые показатели не снижаются.

Есть определенные надежды, связанные с тем, что говорил Нацбанк. А он заявлял, что будет уменьшаться инфляция. В октябре инфляция составила чуть больше 10%. И, соответственно, есть прогноз, что она уменьшится. Если так будет, это станет одним из факторов, который мог бы по крайней мере остановить рост цен.

Вы уже вскользь говорили о том, что будет происходить с ценами на яйца. Если сейчас десяток яиц в среднем стоит 80 гривен, то что будет в декабре и ближе к Новому году? Насколько существенным может быть скачок цен?

Яйца до конца года подорожают в пределах 10%, и это только за счет фактора сезонности. Ведь у нас традиционно с наступлением холодов уменьшилось предложение домохозяйств, и остается только промышленное производство яиц. А в условиях, когда растут расходы на электроэнергию, цены вырастут точно. Конкретнее сказать сейчас сложно. Но производство яиц очень завязано на электроэнергию (взять хотя бы работу инкубаторов). Впрочем, я думаю, что в декабре цены подрастут на 10%.

Цены на яйца до конца года вырастут минимум на 10%, прогнозирует Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Уточните, пожалуйста, плюс 10% к цене на яйца – это только из-за роста расходов на электроэнергию или из-за сезонного фактора? Получается, к росту цен на яйца из-за отключения света добавятся и другие факторы, которые приведут к еще большему росту?

Конечно. К подорожанию яиц также приведет рост цен на корма. Ведь сегодня на рынках начинает расти цена в частности на кукурузу, которая является одним из основных ингредиентов кормовой базы. Этот момент будет играть значительную роль в процессе ценообразования.

Получается, подорожание яиц произойдет минимум на 10%, а, скорее всего, оно будет более значительным?

Да.

Насколько могут измениться цены на хлеб до конца 2025 года с учетом нового урожая и других факторов?

За счет увеличения затрат на электроэнергию цены на хлеб могут вырасти на 5% до конца года. У нас так исторически сложилось, что хлебозаводы работают и на газу, и на электроэнергии. Когда во времена Тимошенко цены на газ были космическими, многие переключались на электроэнергию, считая это спасением производства. А теперь электричество дорогое, и частыми стали отключения. Но использование электроэнергии при производстве хлеба значительное. При нынешних проблемах и дополнительном использовании генерации затраты увеличиваются в два-три раза.

Поэтому я бы сказал, что хлеб может подорожать на 5%.

Урожай тоже имеет значение, но это не более 25% состава цены на хлеб. Другие составляющие, связанные с производством, амортизацией, отсутствием достаточного количества работников и т.д., являются ключевыми в ценообразовании.

Цены на крупы в Украине останутся более-менее стабильными, а макароны могут подорожать, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Ожидаете ли вы подорожания круп и макаронных изделий в ноябре-декабре?

Уже сейчас происходит подорожание гречки, но оно незначительное. Это обусловлено тем, что в этом году мы собрали несколько меньший урожай гречки, чем в прошлом году, но по факту она не будет в дефиците, потому что ее потребление в Украине уменьшается за счет сокращения количества населения, в частности существенной эмиграции.

А с остальными крупами все пока должно быть стабильно, и рост цен я бы не прогнозировал.

Разве что могут подорожать макаронные изделия, например, вермишель, ведь здесь та же история, что и с хлебом.

Какая ситуация будет с ценами на подсолнечное масло?

В Украине не может быть дефицита масла, потому что даже при самых плохих условиях мы собираем достаточный урожай семян подсолнечника. Мы производим около 5,5 миллионов тонн масла, а бытовое потребление масла в Украине составляет около 500 тысяч тонн в год. То есть мы производим много масла, и значительная его часть идет на экспорт.

Поэтому не отсутствие сырья влияет на цену на масло, а стоимость производства, в частности расходы на электроэнергию, логистику, оплату труда, а отсутствие людей порождает большую автоматизацию.

Поэтому цена на масло может вырасти на 10-15% до конца года, не более. Вероятнее всего – на 10%.

Как, по вашему прогнозу, до конца года может измениться цена на мясо: курятину, свинину и говядину?

С мясом ситуация проще. Да, перед праздниками оно может подорожать, но не радикально. Ведь мясо в Украине и так является дорогим. Предрождественский и предновогодний ажиотаж может привести к росту цены на мясо на 5-7%. Плюс определенному подорожанию будет способствовать сокращение поголовья: поголовье свиней сократилось на 7%, коров – на 7-8%. Это, конечно, влияет на формирование цены и на рынок.

А что касается курятины, то здесь на цену будут влиять еще и расходы на кормовую базу, которая тоже дорожает.

Впрочем, цены на мясо у нас и так высокие. Скажем так, цену можно установить и на уровне тысячи гривень за килограмм, но кто его будет покупать по такой цене? Поэтому подорожание будет, но умеренное, и до конца года оно составит около 5-7%.

Мясо подорожает до конца года на 5-7%, предупредил Марчук / Фото: УНИАН

А что будет с ценами на овощи, насколько могут подскочить в цене овощи борщевого набора?

Цены на овощи на 26-30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Сейчас у нас сезон, и происходит массовая реализация овощей от домохозяйств. То есть подорожания нет. Были некоторые колебания цен на лук, но сейчас цена снова снизилась. Колебания были обусловлены осадками, из-за которых лук портился.

А сейчас цена на всю овощную группу стабильна. Но – в декабре мы заходим в сезон хранения, которое требует значительных затрат. К тому же мы здесь снова возвращаемся к фактору отсутствия света. Плюс в Украине недостаточное количества овощных хранилищ. Если мы даже вырастим много овощей, но не сможем их сохранить, то зачем эти овощи, которые испортятся без надлежащего хранения?

Так что в зимний период цены на овощи могут вырасти на 10-25%, а с приближением к весне – еще больше, вплоть до момента появления овощей, которые выращиваются на тепличных комбинатах, и наличия импорта.

Зимой овощи подорожают на 10-25%, а ближе к весне даже больше, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Возможно, импорт немного выровняет ситуацию, потому что зимой Украина очень много импортирует. У нас импорт овощной группы в год достигает 400 миллионов долларов, то есть нам есть куда расти, есть куда инвестировать. Имею в виду инвестиции в развитие овощных хранилищ, чтобы не быть зависимыми от импорта и иметь возможность хранить овощи собственного производства. А здесь ключевой момент – доступ аграриев к кредитам, к дешевым финансовым ресурсам, без этого никто не будет инвестировать большие деньги в овощные хранилища, потому что это очень дорогое удовольствие.

А вот огурцами и помидорами сейчас, в холодное время года, нас обеспечивают тепличные производства. Уже в начале ноября у нас наблюдался стремительный скачок цен на огурцы и помидоры. Осень довольно быстро стала холодной, поэтому производства требовали дополнительного утепления уже с сентября, и расходы были значительными. Поэтому цены на тепличные овощи уже высокие, и дальше они будут только расти.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред