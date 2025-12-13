В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

Главное:
- Украинские военные продолжают удерживать западную часть Северска
- Войска РФ продолжают нести тяжелые потери во время интенсивных атак
Британская военная разведка назвала ложными заявления российского военного командования о ситуации на фронте, сообщает Министерство обороны Великобритании.
При этом публикуется фрагмент отчета разведывательной службы на платформе X в субботу.
"Утверждение российских военных командиров от 11 декабря 2025 года, что сухопутные войска России получили полный контроль над украинским городом Северск, к северу от Донецка, являются скорее неточными. Сухопутные войска России продолжают попытки проникновения в Северск, используя туманные погодные условия и возможно заняли позиции в центре города", - сказано в выводах британской разведки.
По ее информации, украинские военные продолжают удерживать западную часть Северска, который на протяжении длительного времени "является целью российских сил, которые совершили несколько неудачных атак на город".
"Это сопровождается другими преимущественно неточными российскими заявлениями, что сухопутные войска России полностью взяли под контроль украинский город Покровск. Украинские силы сохраняют ограниченную возможность совершать небольшие рейды в северную часть города, ставя под сомнение полный российский контроль и сдерживая усилия россиян консолидироваться", - указано в рапорте британской разведки.
Также разведслужба сообщила, что по их подсчетам российское войско продолжает нести тяжелые потери во время интенсивных атак и сейчас потеряло убитыми и ранеными примерно 395 тысяч единиц живой силы в течение 2025 года.
Ситуация в Северске: новые данные
Обстановка в Северске Донецкой области значительно обострилась: после интенсивного наступления российских сил, которое началось в конце октября и проходило при плохой видимости из-за туманов, город оказался практически потерян.
Для восстановления позиций украинским подразделениям требуются подкрепления, однако на данном направлении необходимых резервов в настоящее время нет.
Ситуация на фронте: новости по теме
Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.
Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.
Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.
Об источнике: оборонная разведка Британии
Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.
В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.
