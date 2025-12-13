Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

Алексей Тесля
13 декабря 2025, 23:45
122
Российские войска продолжают нести тяжелые потери во время интенсивных атак.
В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне
РФ лжет о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Главное:

  • Украинские военные продолжают удерживать западную часть Северска
  • Войска РФ продолжают нести тяжелые потери во время интенсивных атак

Британская военная разведка назвала ложными заявления российского военного командования о ситуации на фронте, сообщает Министерство обороны Великобритании.

При этом публикуется фрагмент отчета разведывательной службы на платформе X в субботу.

видео дня

"Утверждение российских военных командиров от 11 декабря 2025 года, что сухопутные войска России получили полный контроль над украинским городом Северск, к северу от Донецка, являются скорее неточными. Сухопутные войска России продолжают попытки проникновения в Северск, используя туманные погодные условия и возможно заняли позиции в центре города", - сказано в выводах британской разведки.

По ее информации, украинские военные продолжают удерживать западную часть Северска, который на протяжении длительного времени "является целью российских сил, которые совершили несколько неудачных атак на город".

Северск
/ Инфографика: Главред

"Это сопровождается другими преимущественно неточными российскими заявлениями, что сухопутные войска России полностью взяли под контроль украинский город Покровск. Украинские силы сохраняют ограниченную возможность совершать небольшие рейды в северную часть города, ставя под сомнение полный российский контроль и сдерживая усилия россиян консолидироваться", - указано в рапорте британской разведки.

Также разведслужба сообщила, что по их подсчетам российское войско продолжает нести тяжелые потери во время интенсивных атак и сейчас потеряло убитыми и ранеными примерно 395 тысяч единиц живой силы в течение 2025 года.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Ситуация в Северске: новые данные

Обстановка в Северске Донецкой области значительно обострилась: после интенсивного наступления российских сил, которое началось в конце октября и проходило при плохой видимости из-за туманов, город оказался практически потерян.

Для восстановления позиций украинским подразделениям требуются подкрепления, однако на данном направлении необходимых резервов в настоящее время нет.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Читайте также:

Об источнике: оборонная разведка Британии

Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Северск война на Донбассе британская разведка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

23:45Мир
Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:57Война
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Последние новости

23:45

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

22:05

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Крысам - депрессия, Петухам - раздражение

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
21:57

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:49

Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

21:31

В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

21:29

На дорогах Киева неправильно установили "берлинские подушки" - что пошло не так

Реклама
20:49

Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

20:35

Детское Евровидение-2025: Украина празднует триумфальный результат на конкурсеВидео

20:31

Прорыв в отоплении: одно изменение сделает радиаторы намного теплее за минутыВидео

20:28

Франция выиграла детское Евровидение 2025: кто представлял страну и о чем песня

20:08

"Следует пройти через ворота": раскрыт главный секрет Майдана в КиевеВидео

19:59

Зачем в СССР добавляли соду в чай: секрет, о котором молчали проводницы

19:31

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:28

Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

19:23

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

19:15

Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София НерсесянВидео

19:10

Трамп и Путин: союз "идиота и маньяка"мнение

Реклама
19:03

РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМСВидео

18:50

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивилВидео

18:30

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусовФото

18:23

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:19

Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

18:07

Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

18:06

Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

18:05

В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

17:33

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

17:08

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

16:57

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

16:56

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:52

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

16:23

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:19

"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

15:41

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

14:59

Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

14:57

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

Реклама
14:52

Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять