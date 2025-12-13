В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

Российские войска продолжают нести тяжелые потери во время интенсивных атак.

https://glavred.info/world/v-britanskoy-razvedke-raskryli-lozh-kremlya-i-nazvali-poteri-rf-v-voyne-10723916.html Ссылка скопирована

РФ лжет о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Главное:

Украинские военные продолжают удерживать западную часть Северска

Войска РФ продолжают нести тяжелые потери во время интенсивных атак

Британская военная разведка назвала ложными заявления российского военного командования о ситуации на фронте, сообщает Министерство обороны Великобритании.

При этом публикуется фрагмент отчета разведывательной службы на платформе X в субботу.

видео дня

"Утверждение российских военных командиров от 11 декабря 2025 года, что сухопутные войска России получили полный контроль над украинским городом Северск, к северу от Донецка, являются скорее неточными. Сухопутные войска России продолжают попытки проникновения в Северск, используя туманные погодные условия и возможно заняли позиции в центре города", - сказано в выводах британской разведки.

По ее информации, украинские военные продолжают удерживать западную часть Северска, который на протяжении длительного времени "является целью российских сил, которые совершили несколько неудачных атак на город".

/ Инфографика: Главред

"Это сопровождается другими преимущественно неточными российскими заявлениями, что сухопутные войска России полностью взяли под контроль украинский город Покровск. Украинские силы сохраняют ограниченную возможность совершать небольшие рейды в северную часть города, ставя под сомнение полный российский контроль и сдерживая усилия россиян консолидироваться", - указано в рапорте британской разведки.

Также разведслужба сообщила, что по их подсчетам российское войско продолжает нести тяжелые потери во время интенсивных атак и сейчас потеряло убитыми и ранеными примерно 395 тысяч единиц живой силы в течение 2025 года.

/ @DefenceHQ

Ситуация в Северске: новые данные

Обстановка в Северске Донецкой области значительно обострилась: после интенсивного наступления российских сил, которое началось в конце октября и проходило при плохой видимости из-за туманов, город оказался практически потерян.

Для восстановления позиций украинским подразделениям требуются подкрепления, однако на данном направлении необходимых резервов в настоящее время нет.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Читайте также:

Об источнике: оборонная разведка Британии Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред