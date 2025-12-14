Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Речь идет не о чрезмерном потреблении, а об умеренном включении их в рацион как части сбалансированного образа жизни.

Ученые нашли научное объяснение тому, почему любители шоколада и кофе могут выглядеть моложе своего возраста. Новое масштабное исследование показало: два привычных продукта, которые есть почти в каждом доме, способны замедлять биологическое старение организма. Речь идет о темном шоколаде и кофе — источниках вещества под названием теобромин.

Как сообщает Earth.com, в исследовании приняли участие около 1600 взрослых. Генетики анализировали их биологический возраст с помощью так называемых "эпигенетических часов" (в том числе метода GrimAge), которые позволяют определить степень износа тканей и органов независимо от паспортного возраста. Результаты оказались неожиданными: у людей с более высоким уровнем теобромина в крови биологический возраст был ниже, чем у их сверстников.

Теобромин — это природный алкалоид, близкий по действию к кофеину. Он содержится в какао-бобах и кофе и известен как мягкий стимулятор сердечно-сосудистой системы и мозга. Ученые отмечают, что это вещество может снижать воспалительные процессы и положительно влиять на давление, что в комплексе отражается на общем состоянии организма.

Ключ к омолаживающему эффекту, по словам исследователей, связан с теломерами — защитными "колпачками" на концах хромосом, которые предохраняют ДНК от повреждений. С возрастом теломеры укорачиваются, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смерти. Анализ показал: у людей, регулярно употребляющих продукты с теобромином, теломеры в среднем длиннее, а значит — клетки дольше сохраняют способность к нормальному обновлению.

"Наше исследование выявило устойчивую связь между ключевым компонентом темного шоколада и замедлением процессов старения на уровне ДНК", — отметила профессор эпигеномики Джордана Белл.

Ученые подчеркивают: речь идет не о чрезмерном потреблении, а об умеренном включении кофе и качественного темного шоколада в рацион как части сбалансированного образа жизни.

