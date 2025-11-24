Укр
Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

Юрий Берендий
24 ноября 2025, 19:34
Новое исследование ученых позволило воссоздать происхождение Теи - протопланеты, столкновение с которой миллиарды лет назад привело к образованию Луны.
Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна
Как образовалась Луна - что известно о протопланете Тея / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем говорится в материале:

  • Как образовалась Луна
  • Каково происхождение Луны
  • Что известно о протопланете Тея

Луна, которая сегодня кажется стабильным спутником Земли, когда-то возникла из грандиозной космической катастрофы, и новое международное исследование впервые подробно воссоздало строительный материал исчезнувшей планеты Теи. Об этом сообщает профильное издание Science Daily со ссылкой на материалы, предоставленные Институтом исследования Солнечной системы имени Макса Планка.

Главред выяснил, как возникла Луна.

Гигантское столкновение, изменившее историю Земли - как появилась Луна

Примерно 4,5 миллиарда лет назад большая протопланета Тея столкнулась с молодой Землей, кардинально изменив размер, структуру и орбиту нашей планеты. Именно это столкновение привело к образованию Луны, которая стала нашим постоянным спутником.

Несмотря на масштаб события, многие вопросы оставались без ответов: какой была масса Теи, из чего она состояла и откуда взялась?

Исследователи из Института Солнечной системы имени Макса Планка и Чикагского университета впервые реконструировали состав этой загадочной планеты на основе химических следов, сохранившихся в земных и лунных породах.

"Состав тела сохраняет всю историю его формирования, включая место происхождения", - сказал Торстен Кляйне, директор MPS и соавтор нового исследования.

Чем Земля и Луна похожи

Изотопный состав металлов в породах Земли и Луны хранит подсказки о древнем происхождении их материала. В начале существования Солнечной системы изотопы распределялись неравномерно, поэтому соотношение этих частиц в породах сегодня позволяет определить, в каком регионе сформировалось тело.

В новом исследовании ученые собрали данные из 21 образца - 15 земных и шести лунных, доставленных миссиями "Аполло". Анализ показал, что Земля и Луна почти идентичны по соотношениям нескольких ключевых изотопов - хрома, кальция, титана, циркония и железа.

Это означает, что материал обоих тел сильно перемешался после космического удара. Но полное сходство усложняет задачу: по результатам невозможно однозначно сказать, сколько именно вещества Луна получила от Теи или Земли.

Какие есть доказательства существования протопланеты Тея

Команда использовала различные изотопы для моделирования возможных сценариев формирования системы Земля-Луна. Особенно ценной информацией стали изотопы железа и молибдена, ведь они по-разному ведут себя при формировании ядра планеты.

Поскольку ранняя Земля уже имела сформированное ядро, железо в ее мантии должно было попасть туда позже - вероятно, от Теи. А элементы вроде циркония сохранили полную запись о первичной структуре планеты.

Сравнение всех возможных моделей позволило воссоздать наиболее вероятный сценарий происхождения Теи.

Откуда прилетела Тея: ответ дала сравнительная планетология

Чтобы определить "регион рождения" Теи, ученые сопоставили ее возможный состав с известными типами метеоритов, которые считаются маркерами материала различных областей Солнечной системы.

Оказалось, что Тея не соответствует ни одной известной группе метеоритов. Это означает, что она сформировалась в другой области, чем большинство известных нам тел.

"Наиболее убедительным сценарием является то, что большинство строительных блоков Земли и Теи происходят из внутренней части Солнечной системы. Земля и Тея, вероятно, были соседями", - сказал Тимо Хопп, ученый MPS и главный автор нового исследования.

В то же время модель показала, что значительная часть материала Теи происходила из региона еще ближе к Солнцу, чем область, в которой формировалась Земля. Вероятно, Тея собралась внутри земной орбиты и двигалась наружу, прежде чем стала частью нашей истории.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что на Луне произошли две яркие вспышки - что происходит и есть ли угроза. Астрономы зафиксировали в конце октября две мощные вспышки на поверхности Луны, которые, как выяснили исследователи, стали следствием ударов астероидов. Такие явления могут иметь значение для безопасности будущих лунных баз, пишет The New York Times.

Также сообщалось, что Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится продолжительность дня. Луна сопровождает Землю уже более 4,5 миллиарда лет, но новые исследования показывают, что она постепенно отдаляется от нашей планеты, что влияет даже на продолжительность земных суток.

Об источнике: ScienceDaily

ScienceDaily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

Луна
