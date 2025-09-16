Укр
Читать на украинском
Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Юрий Берендий
16 сентября 2025, 20:01
Луна каждый год отдаляется от Земли, и это постепенно удлиняет продолжительность суток, что по словам ученых эффект будет ощутимым в разрезе миллиардов лет.
Луна отдаляется от Земли - как теперь изменится продолжительность дня / Коллаж Главред, фото: pexels

Луна уже более 4,5 миллиарда лет является надежным спутником Земли. Однако, новые научные исследования показывают, что она постепенно удаляется от нашей планеты, а это влияет даже на продолжительность земных суток. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Главред выяснил, как Луна влияет на приливы и отливы.

Луна отдаляется от Земли каждый год

Доктор Стивен ДиКерби, исследователь в области физики и астрономии в Мичиганском государственном университете, объяснил, что Луна ежегодно удаляется от нашей планеты на 3,8 см.

По его словам, это приводит к постепенному замедлению вращения Земли. Поэтому количество часов в сутках со временем может возрасти.

Почему дни были короче в эпоху динозавров

Научное открытие помогает объяснить изменения в истории нашей планеты. Как отмечает ДиКерби, "около 70 миллионов лет назад, в конце эпохи динозавров, дни на Земле длились всего 23,5 часа".

Это свидетельствует, что даже незначительное удаление Луны влияет на вращение планеты в долгосрочной перспективе.

Почувствует ли человечество увеличение продолжительности дня

Несмотря на то, что процесс продолжается постоянно, современные люди этого не заметят.

"Не волнуйтесь, эти эффекты очень незначительны. 3,8 см в год по сравнению с расстоянием 239 000 миль (384 000 км) - это всего лишь 0,00000001 процента в год. Мы будем иметь затмения, приливы и дни, длящиеся 24 часа, в течение миллионов лет", - успокоил физик.

Как приливы влияют на движение Луны

Луна удаляется от Земли из-за гравитационных процессов, связанных с океанами.

"Эти жидкие выпуклости не совсем совпадают с Луной. Они немного "опережают" ее, потому что Земля вращается и тянет их вперед. Это притяжение с более близкой приливной выпуклости заставляет Луну ускоряться, что приводит к увеличению размера ее орбиты", - пояснил ДиКерби.

В то же время он отметил, что эффект ощутим только в масштабах миллиардов лет.

Что ждет Землю и Луну в будущем

Физик отмечает, что если перенестись в далекое будущее, картина может измениться кардинально.

"В конце концов вращение Земли может замедлиться до тех пор, пока она не будет привязана к Луне приливами. В этот момент Луна перестанет отдаляться, и вы будете видеть ее только с одной стороны Земли", - говорится в материале.

Однако этого человечество не увидит. Во-первых, через миллиард лет Солнце испарит океаны, и приливы исчезнут. Во-вторых, в далеком будущем Солнце превратится в красного гиганта и уничтожит и Землю, и ее спутник.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

