Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

Ученые объяснили, почему обезьяны до сих пор существуют, если люди эволюционировали от приматов и объяснили природу эволюции как разветвленного "дерева жизни".

Многие помнят из школы иллюстрацию, где обезьяна шаг за шагом превращается в современного человека. Но это изображение формирует ложное представление об эволюции. О том, если люди произошли от приматов, то почему обезьяны до сих пор существуют, говорится в материале DailyMail.

Главред выяснил, почему обезьяны все еще существуют, если люди произошли от них.

Как работает эволюция

Распространенное представление об эволюции как о линейном процессе является ошибочным. На самом деле эволюция происходит не в виде прямой лестницы, а через разветвления.

"Представьте эволюционный процесс как дерево. Все живые виды находятся на кончиках ветвей. Люди и обезьяны находятся на ветвях, которые в какой-то момент разошлись. Обе ветви все еще существуют", - объясняет профессор эволюции человека из Университетского колледжа Лондона Рут Мейс.

Это означает, что люди не эволюционировали непосредственно из современных шимпанзе или бонобо, а имеют с ними общего предка, который жил примерно 6-10 миллионов лет назад.

Почему обезьяны не стали людьми

Мы разделились с семьей шимпанзе и бонобо миллионы лет назад. С тех пор наши эволюционные пути разошлись, и каждый вид развивался под влиянием собственной среды.

Схема Дарвина напоминает куст с многочисленными "тупиками", а не дерево, растущее вверх. Например, неандертальцы - это другая ветвь, которая отделилась от нашего предка, но не стала прямым предком современных людей.

Поэтому обезьяны, существующие сегодня, не являются "отсталыми" в развитии, а успешно приспособленными к собственной экологической нише.

Могут ли обезьяны эволюционировать в людей в будущем

Хотя сейчас у обезьян нет причин эволюционировать до человеческого уровня интеллекта, будущее может открыть другие сценарии.

"Каждая мутация происходит случайно, но если виды живут в похожих средах, есть множество примеров конвергентной эволюции. Поэтому вполне возможно, что может эволюционировать что-то, не слишком отличное от нас, но это не является неизбежным", - отмечает профессор Мейс.

А доктор Эдвин де Ягер из Кембриджского университета добавляет, что эволюция не повторяется точно, но при наличии достаточного времени и соответствующего давления некоторые приматы могут развить большую интеллектуальную способность или более человеческие черты.

"Но они не станут людьми, я думаю, что они будут чем-то совершенно новым", - резюмирует он.

