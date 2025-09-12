Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Города-призраки Украины - это не только Чернобыль. Что произошло с другими заброшенными городами и почему они исчезли.

Города-призраки в Украине

О чем вы узнаете:

Какие города в Украине стали призраками

Почему исчезли некоторые украинские города

Украина - это земля с древней историей, хранящая не только величественные памятники прошлого, но и скорбные свидетельства разрушенных планов и трагических событий. По всей стране можно найти десятки заброшенных городов, поселков и промышленных объектов, которые превратились в настоящих "призраков". Каждый из них имеет свою уникальную историю, рассказывающую о крахе утопических советских проектов, экономической стагнации или техногенных катастрофах. Главред расскажет о нескольких городах-призраках, которые являются ярким напоминанием о прошлом, которое уже никогда не вернется.

Орбита, Черкасская область

На канале "Андрей AmatOr" рассказывают об Орбите - это город-спутник, расположенный на юге Черкасской области. По советскому плану он должен был стать домом для более 20 тысяч работников, задействованных в строительстве и дальнейшей эксплуатации Чигиринской атомной электростанции. Здесь возвели многоэтажные дома, школы, детские сады и другую необходимую инфраструктуру.

Город развивался, но в 1980-х годах, в эпоху перестройки, проект заморозили. После Чернобыльской катастрофы планы по завершению АЭС окончательно отменили. В результате недостроенные жилые дома так и не увидели своих жителей. Орбита потеряла свое предназначение и превратилась в город-призрак, который теперь время от времени привлекает одиночных туристов и "сталкеров".

Сахароваров, Кировоградская область

На юге современной Кировоградской (ныне Кропивницкой) области когда-то процветал город Сахароваров. Он возник вокруг одного из крупнейших в Советском Союзе сахарных заводов. Предприятие стало градообразующим и обеспечивало работой тысячи людей, поддерживая экономическую жизнь всего региона. Завод гарантировал стабильность и относительно высокий уровень жизни для работников.

Однако в 2000-х годах, из-за изменения экономических реалий и отсутствия государственного финансирования, завод не выдержал конкуренции и был закрыт. Люди вынуждены были покинуть свои дома и уехать на поиски работы в другие населенные пункты. Сахароваров стал печальным примером того, как экономические изменения могут превратить процветающий город в безлюдную территорию.

Долинская, Кировоградская область

Как и Сахароваров, город Долинская, расположенный неподалеку, имеет свою трагическую историю. В 1980-х годах власти планировали превратить его в мощный индустриальный центр и вложили в развитие значительные средства. Предполагалось строительство новых промышленных объектов, модернизация инфраструктуры и строительство жилья для тысяч новых жителей.

Однако работы так и не завершили. После распада Советского Союза финансирование прекратили, и все проекты были свернуты. Долинская так и не стала промышленным гигантом, оставшись городом с недостроенными сооружениями - еще одним символом нереализованных амбиций советской эпохи.

Полесское, Киевская область

История этого города - одна из самых трагических. Полесское расположено в Чернобыльской зоне отчуждения, и его судьбу решил 26 апреля 1986 года. Жители города ощутили на себе последствия аварии на ЧАЭС: часть эвакуировали, другие некоторое время жили под постоянной угрозой радиационного загрязнения.

В конце концов власти приняли решение о полном отселении населения. Сначала люди неохотно покидали свои дома, однако впоследствии были вынуждены бросить все и уехать. Сегодня Полесское превратилось в призрачный город, где природа постепенно поглощает здания, а по улицам свободно гуляют дикие животные.

Полесское стало своеобразным "музеем под открытым небом", который напоминает об одной из самых масштабных техногенных катастроф человечества.

Об источнике: "Андрей AmatOr" YouTube-канал "Андрей AmatOr" - познавательный проект, рассказывающий об истории, науке, космосе, технологиях и интересных фактах. Автор создает видео в формате обзоров, подборок и коротких советов. На канале есть рубрики об Украине, изобретениях, персонах, армии и здоровье. Контент ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется новым и полезным знанием.

