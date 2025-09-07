Маленькая Украина на другом конце планеты: где украинский язык стал официальным

За тысячи километров от Украины есть настоящий "украинский оазис" - город Прудентополис.

В Бразилии есть город, где большинство населения – украинцы / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

За тысячи километров от Киева, посреди Бразилии, существует город, где украинский язык звучит на улицах, где поют колядки, а на праздничных столах всегда есть борщ и вареники. Настоящий "украинский оазис" в Латинской Америке - это город Прудентополис.

Главред узнал, почему в Прудентополисе так много украинцев.

Где находится Прудентополис

Прудентополис - муниципалитет в Бразилии, который часто называют "маленькой Украиной", ведь около 75% его жителей имеют украинское происхождение, рассказал тревел-блогер Серж Бузо. На улицах города до сих пор звучит украинский язык, а несколько лет назад он официально стал вторым языком муниципалитета.

Город расположен в штате Парана, на юге Бразилии. Название происходит от имени президента Пруденте де Мораиша. В Прудентополисе проживает самая большая украинская община за пределами Украины. Старое украинское название города - Прудентополь.

Как украинцы оказались в Бразилии

Первая волна переселенцев прибыла в конце XIX века, когда Австро-Венгерская империя переживала экономический кризис. Люди из Галичины, Тернопольщины, Ивано-Франковщины искали лучшей жизни и отправлялись в Южную Америку. Бразильское правительство предоставляло земли для освоения, поэтому тысячи украинских семей поселились именно здесь.

Около 1885 года в районе современного Прудентополиса поселилось примерно 1500 украинских семей (8 тысяч человек). Сегодня здесь есть район "Новая-Галичина" в честь происхождения жителей. Город основан в 1894 году, а украинская миграция продолжалась до середины 1920-х.

Вторая волна началась в 1946 году после Второй мировой войны. Тогда более 200 тысяч украинцев, среди них бывшие "остарбайтеры", военнопленные и политические беженцы, оказались в Бразилии.

Многие переселенцы занимались земледелием, выращивали пшеницу, открывали предприятия по производству муки. Другие выбрали промышленность как основную деятельность.

Население и культура

Сейчас в Прудентополисе проживает около 50 тысяч жителей, и более 70% из них имеют украинские корни. Город стал неофициальной столицей украинской общины Бразилии. Украинский язык получил статус официального языка муниципалитета.

На улицах можно увидеть греко-католическую церковь святого Иосафата, где богослужения проводятся на украинском языке. Более 60 лет действует братство "Украинские казаки", работает ансамбль народного танца "Радуга" и ансамбль бандуристов "Соловейко".

Местные ремесла и традиции также активно поддерживаются. Вышиванки, керамика, куклы-мотанки, писанки - все это изготавливается и продается в городе. Один из жителей даже превратил писанкарство в профессию, создавая до десяти писанок в день.

В Прудентополисе действует "Музей тысячелетия", посвященный истории и культуре Украины. В некоторых школах обучение ведется на украинском, а борщ, вареники, голубцы, сало, холодец, кутья и домашние колбасы готовят во многих семьях.

Когда украинский язык стал официальным

Официальным украинский язык стал в Прудентополисе 5 октября 2021 года. Соответствующий закон приняли депутаты городского совета. Депутаты городского совета подчеркнули, что язык имеет уникальное значение, поскольку здесь существуют печатные издания на украинском, религиозные празднования и радиопередачи ведутся на соловьином.

О персоне: Серж Бузо Серж Бузо - белорусский тревел-блогер, путешественник и автор контента, известный своими приключениями и опытом путешествий. Он активно делится своими путешествиями через социальные сети. Путешествовал по Азии, посетил Филиппины, Малайзию, Таиланд, Иран, Японию и Бразилию.

