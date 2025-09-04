От них мороз по коже - какие украинские фамилии связаны с мистикой

Вы узнаете:
- Какие украинские фамилии имеют связь со сверхъестественным и мистическим
- Какое значение имели фамилии Нечай и Нечипор
- Какие фамилии указывают на людей, которые имеют способности ясновидящих
Многие украинские фамилии скрывают в себе гораздо больше, чем упоминание о профессии или характерных чертах их носителей. Некоторые могли бы подумать, что это просто исторические остатки прошлого, но на самом деле они отражают глубокие представления предков о людях, которые имели необычные способности - тех, кто мог предсказывать будущее, общаться с духами или использовать магические силы для защиты общества или лечения.
Главред узнал, как такие фамилии формировались и что они могли означать.
Фамилии Шаман и Шаманенко принадлежали тем, кто лечил словами и травами, контактировал с духами и считался "мостом" между миром людей и миром сверхъестественного. Сейчас в Украине насчитывают зафиксировано более 170 человек, которые имеют такую фамилию.
Мистические фамилии
Украинский языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" отмечает, что в древности фамилии часто давали не случайно. Если община считала человека особенным, его могли обозначить фамилией, которая отражала связь со сверхъестественным.
- Нечай, Нечипор - "появляются неожиданно", "не вовремя" - признак таинственного провидения.
- Черт, Чертик, Чертенко - "чертовские" прозвища, которые давали людям с острым характером или необычным видом.
- Бесовый, Бисик, Бисенко - связаны с нечистыми силами, указывали на якобы магическое влияние человека.
Фамилии ясновидящих
Людей, способных "видеть дальше" (провидцев), уважали и берегли. Такие фамилии до сих пор встречаются в Украине:
- Пророк - 441 носитель;
- Вещак - 328 человек;
- Вещун - 59 человек;
- Вищенко - 15 человек;
- Вищанский - 28 человек;
- Бачинский - 2149 человек.
Фамилии, связанные с Луной
Луна для предков была символом загадочности и магии. Поэтому появились фамилии, связанные с ним:
- Мисяц;
- Миськив;
- Мисюра.
Всего более 4000 украинцев носят эти родовые имена.
О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.
