Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении

Украинские фамилии скрывают больше, чем можно представить.

https://glavred.info/culture/byli-li-vashi-predki-vengrami-familiya-rasskazhet-o-korennom-proishozhdenii-10691888.html Ссылка скопирована

Фамилии венгерского происхождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фамилии имеют венгерское происхождение

Где чаще всего проживают люди с такими фамилиями

Фамилии украинцев имеют богатую историю. Они указывают на сферу деятельности, особенности внешности и характер предков. Однако, мало кто знает, что фамилия также может рассказать о том, какого происхождения были предки.

Главред решил разобраться, какие фамилии указывают на то, что предки были венграми.

видео дня

Какие украинские фамилии имеют венгерское происхождение

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что не все современные фамилии в Украине имеют украинское происхождение. Так, есть несколько родовых имен, которые указывают именно на венгерские корни.

Украинские фамилии с венгерскими корнями

Боднар

Эта фамилия довольно популярна, ведь она занимает 154 место среди самых распространенных в Украине. Ее носят 15 642 человека, проживающих на Закарпатье. Что интересно, такая фамилия происходит от слова "bodnаr", что трактуется как "бобер".

Сабо

Существует версия, что это родовое имя образовано от слова "ѕаbо", которое переводится как "сапожник" или "портной". В Украине проживает 667 человек с такой фамилией. Ее представители в основном живут в Чопе и Ужгороде.

Ковач

Эта фамилия занимает 324 место среди самых популярных в Украине и является довольно распространенной. Сейчас насчитывается 8 957 носителей такого родового имени. Вероятно, оно образовано от венгерского "kovаcs", что означает "кузнец". Владельцы такой фамилии преимущественно живут в Ужгороде и Мукачево.

Папп

Считается, что фамилия образована от слова "papp", которое трактуется как "священник". В Украине насчитывается всего 667 ее владельцев, которые живут на Закарпатье.

Балога

Происходит от слова "balog", что переводится как "левша" или "неуклюжий". Ее носят только 292 человека, которые в основном проживают в Мукачево и Ужгороде.

Шош

Эта фамилия образована от венгерского слова "ѕоѕ", что означает "соленый". Сейчас насчитывается 145 владельцев этого родового имени. Они живут на Закарпатье.

Молнар

Происходит от слова "molnаr", что переводится как "мельник". Люди с такой фамилией живут на Закарпатье, носителей насчитывается 4 356.

Читайте также:

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред