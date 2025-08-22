Почему нельзя говорить "велике дякую": какую ошибку допускают многие украинцы

На самом деле стоит избегать такого словосочетания, хотя многие люди даже не догадываются об этом.

Когда мы благодарим кого-то за что-то, мы можем допускать одну серьезную ошибку, даже не замечая этого. Задумайтесь, сколько раз вы слышали от других людей словосочетание "велике дякую". Не вызывала ли у вас настороженности эта фраза?

На самом деле так говорить нельзя, ведь использование такого выражения является ошибочным. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Самая распространенная ошибка, которую вы делаете, когда хотите кого-то поблагодарить, знаете какая? Это говорить "велике дякую". Так говорить нельзя, потому что "дякую" - это глагол, как "сиджу", "співаю", "снідаю". Мы же не можем сказать "велике снідаю", "велике сиджу". Потому что это глагол, а "велике" - это прилагательное, и прилагательное с глаголом не сочетается. Это точно так же, как смешать масло с водой. Запомнили? "Велике дякую" - неправильно", - пояснила учитель.

Также она привела примеры, как можно заменить неправильное словосочетание "велике дякую", чтобы и поблагодарить человека, и подчеркнуть, что мы очень благодарны, и при этом избежать ошибки.

"А как же говорить, спросите вы? "Щиро дякую", "велике спасибі", "дякую щиросердно", "безмежно дякую", "сердечно дякую", "висловлюю щиру вдячність", "дякую від усього серця". А также "велике дяку" - хоть это и разговорный вариант, но можно говорить", - добавила Чернышева.

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

