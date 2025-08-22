Почему нельзя говорить "велике дякую": какую ошибку допускают многие украинцы

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "велике дякую"
- Какой ошибки стоит избегать
Когда мы благодарим кого-то за что-то, мы можем допускать одну серьезную ошибку, даже не замечая этого. Задумайтесь, сколько раз вы слышали от других людей словосочетание "велике дякую". Не вызывала ли у вас настороженности эта фраза?
На самом деле так говорить нельзя, ведь использование такого выражения является ошибочным. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Самая распространенная ошибка, которую вы делаете, когда хотите кого-то поблагодарить, знаете какая? Это говорить "велике дякую". Так говорить нельзя, потому что "дякую" - это глагол, как "сиджу", "співаю", "снідаю". Мы же не можем сказать "велике снідаю", "велике сиджу". Потому что это глагол, а "велике" - это прилагательное, и прилагательное с глаголом не сочетается. Это точно так же, как смешать масло с водой. Запомнили? "Велике дякую" - неправильно", - пояснила учитель.
Также она привела примеры, как можно заменить неправильное словосочетание "велике дякую", чтобы и поблагодарить человека, и подчеркнуть, что мы очень благодарны, и при этом избежать ошибки.
"А как же говорить, спросите вы? "Щиро дякую", "велике спасибі", "дякую щиросердно", "безмежно дякую", "сердечно дякую", "висловлюю щиру вдячність", "дякую від усього серця". А также "велике дяку" - хоть это и разговорный вариант, но можно говорить", - добавила Чернышева.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "велике дякую":
Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають. На самом деле использовать такую фразу неправильно.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
