Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Юрий Берендий
22 августа 2025, 04:02
23
Украинские флаги тысячу лет назад известны нам только через монеты, граффити и летописные описания, которые сохранили их изображения и княжеские символы.
Каким был флаг Украины тысячу лет назад - какой флаг был у Руси
Каким был флаг Украины тысячу лет назад - какой флаг был у Руси / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какой флаг был у Киевской Руси
  • Каким раньше был флаг Украины

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели украинские флаги более тысячи лет назад? Хотя сами полотнища не дошли до нашего времени, исторические свидетельства - монеты, граффити, печати и летописи, позволяют воссоздать образ древних знамен Руси и понять, какие символы они несли. Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube объясняет, что изображения древних знамен сохранились до наших дней на монетах, граффити и в летописях.

Главред выяснил, каким был флаг Украины тысячу лет назад.

видео дня

Каким был флаг Руси

"Конечно же, флагов с того времени не сохранилось. Но сохранены их изображения. Например, это прорисовки флагов на монетах", - рассказывает историк.

По словам эксперта, важным доказательством являются серебряные монеты IX-X веков, на которых владельцы делали небольшие нацарапки.

"Существует определенное количество серебряных монет 9-10 века, на которых бывшие владельцы что-то скребли или писали. В частности, на четырех известных изображения флагов. Нет сомнения, что это выцарапали княжеские-дружинники, ориентируясь на известные им флаги того времени", - отмечает Алферов.

Смотрите видео об истории флага Украины:

Флаги в Софии Киевской и летописях

Не менее ценным свидетельством является граффити на стенах Софии Киевской.

"Ну или граффити Софии Киевской, где тоже анонимный посетитель нацарапал на сцене флаг 12 века", - говорит историк.

Кроме того, существуют примеры с печатей князей и летописей.

"Или с печати князя Мстислава Мстиславича, где Святой Всадник в образе князя держит флаг из трех полос. Или с миниатюры Радзивиловской летописи, где на флаге изображена монограмма с именем князя Феодороса", - объясняет Алферов.

Символы князей на флагах

На древних флагах можно было увидеть не только полосы или монограммы, но и княжеские знаки.

"Конечно, на флагах были и княжеские знаки. Мы это знаем из описаний летописных", - подчеркивает историк.

Таким образом, хотя до наших дней не сохранились сами ткани древних знамен, благодаря монетам, граффити, печатям и летописям мы имеем четкое представление, как выглядел флаг Украины тысячу лет назад.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

02:15Фронт
"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии Кремля

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии Кремля

00:17Война
Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:33Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Последние новости

05:00

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

04:02

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы РусиВидео

03:37

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

03:05

Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

02:22

Таким разбивают сердце: ТОП-4 знака, которые доверяют людям слишком быстро

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
02:15

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

01:30

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

00:45

Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает словоВидео

00:17

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии КремляВидео

Реклама
21 августа, четверг
23:57

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

23:35

Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внукВидео

23:33

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

Реклама
20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кустыВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

17:44

Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

17:34

Сильно моложе: бывшего Джессики Альбы подловили за поцелуями с копией актрисы

17:19

С тонной взрывчатки: новые детали производства дальнобойной ракеты Фламинго

17:09

Фонд Андрея Матюхи объявил о партнерстве с "Укренерго" в рамках программы защиты ремонтников актуально

Реклама
17:06

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий - Ермак сделал заявление

16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять