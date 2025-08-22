Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

О чем идет речь в материале:
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели украинские флаги более тысячи лет назад? Хотя сами полотнища не дошли до нашего времени, исторические свидетельства - монеты, граффити, печати и летописи, позволяют воссоздать образ древних знамен Руси и понять, какие символы они несли. Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube объясняет, что изображения древних знамен сохранились до наших дней на монетах, граффити и в летописях.
Главред выяснил, каким был флаг Украины тысячу лет назад.
Каким был флаг Руси
"Конечно же, флагов с того времени не сохранилось. Но сохранены их изображения. Например, это прорисовки флагов на монетах", - рассказывает историк.
По словам эксперта, важным доказательством являются серебряные монеты IX-X веков, на которых владельцы делали небольшие нацарапки.
"Существует определенное количество серебряных монет 9-10 века, на которых бывшие владельцы что-то скребли или писали. В частности, на четырех известных изображения флагов. Нет сомнения, что это выцарапали княжеские-дружинники, ориентируясь на известные им флаги того времени", - отмечает Алферов.
Флаги в Софии Киевской и летописях
Не менее ценным свидетельством является граффити на стенах Софии Киевской.
"Ну или граффити Софии Киевской, где тоже анонимный посетитель нацарапал на сцене флаг 12 века", - говорит историк.
Кроме того, существуют примеры с печатей князей и летописей.
"Или с печати князя Мстислава Мстиславича, где Святой Всадник в образе князя держит флаг из трех полос. Или с миниатюры Радзивиловской летописи, где на флаге изображена монограмма с именем князя Феодороса", - объясняет Алферов.
Символы князей на флагах
На древних флагах можно было увидеть не только полосы или монограммы, но и княжеские знаки.
"Конечно, на флагах были и княжеские знаки. Мы это знаем из описаний летописных", - подчеркивает историк.
Таким образом, хотя до наших дней не сохранились сами ткани древних знамен, благодаря монетам, граффити, печатям и летописям мы имеем четкое представление, как выглядел флаг Украины тысячу лет назад.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
