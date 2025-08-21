Укр
Читать на украинском
Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники истории

Юрий Берендий
21 августа 2025, 21:41
Историк доказывает, что Крым входил в состав Киевской Руси еще с Х века, и эти факты полностью разрушают российские мифы об "исконно русской земле".
Чей был сначала Крым - какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему
Чей был сначала Крым - какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Когда Крым был областью Украины
  • Сколько Крым принадлежал Украине
  • Чей был сначала Крым

Крым имеет значительно более глубокие украинские корни, чем это пытается показать российская пропаганда. Об этом свидетельствуют факты, которые привел профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему Крым стал частью Украины.

Когда Крым вошел в состав Украины

По словам историка, начала украинского присутствия в Крыму уходят еще во времена Киевской Руси.

"В 960-х годах киевский князь Святослав Храбрый отвоевал у Хазарского Каганата территорию центрального и восточного Крыма с западной Таманью", - указывает Александр Алферов.

Эта земля получила название Тмуторокань. Она была важным политическим и торговым центром.

"Тмуторокань имел важное экономическое значение, ведь это был контроль над Волгодонским путем к Черному морю", - объясняет он.

Смотрите видео о том, кому изначально принадлежал Крым:

Кто жил в Тмутаракани

Алферов подчеркивает, что этот регион был многонациональным и культурно разнообразным.

"Тмутаракань была заселена русинами, адыгами, греками и хазарами и десятком меньших других народов, в том числе, например, готами", - говорится в видео.

Эта земля входила сначала в состав Киевского княжества, а впоследствии - Черниговского, в составе которого оставалась вплоть до начала XIX века. Это еще раз доказывает преемственность украинской истории на крымских землях.

Почему Кремль замалчивает эту историю

Российская историография часто пытается преуменьшить или вообще исключить роль Киевской Руси в Крыму. Но факты, которые приводит Алферов, разрушают этот миф.

"Кажется, я забыл сказать что-то о России. А, такой еще и в планах не было", - иронично замечает Алферов.

То есть в то время, когда Киевская Русь уже закрепляла свои территории в Крыму и имела влияние в Причерноморье, России как государства даже не существовало.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

История Украины Александр Алферов
