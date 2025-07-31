Паспорт с рекордом: как выглядит самая длинная и странная фамилия в Украине

Мужчина из Тернополя официально "смонтировал" себе супер имя при помощи Википедии.

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В Тернополе живет мужчина с самым длинным именем в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где живет человек с самым длинным ФИО в Украине

Почему мужчина решил изменить имя

Самая длинная украинская фамилия и имя принадлежат жителю Тернополя. Сокращенно его называют "Броник" или "Бронивогневластислав", но вот полное ФИО содержит 100 символов.

Как пишет ТСН, мужчина решил не показывать лицо и не называть свое имя на камеру, потому что не хочет лишнего внимания. При этом тернополянин убежден, что имя изменил не зря.

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Если вам интересно, как по суффиксам украинских фамилий можно определить регион происхождения своих предков, читайте материал: Как по фамилии узнать историю своего рода - все решает несколько букв.

Какая самая длинная фамилия в Украине

Официально украинец менял личные данные четыре раза. На изменения он решился в 24 года, хотя сожалеет, что не сделал этого раньше.

"Коллега подсказал, что такое возможно. Я и не знал. Мог бы изменить даже в 16 лет, но сделал это только в 2010-м", - рассказал мужчина.

С тех пор его имя и фамилия с каждым изменением становились все дольше. Теперь оно звучит так: Броновогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

Содержание имени — символическое. По словам мужчины, он стремится быть мирным, радостным человеком, но одновременно способным сопротивляться давлению, даже со стороны родителей.

Его имя Владимир означает – быть в мире и согласии с окружающим миром. А вторая часть его имени значит, что его владелец – очень серьезный человек. Слова в фамилии "гром" и "град" означают, что он пытается дать всему отпор.

Для создания нового имени тернополянин использовал украинские фамилии из Википедии. Он комбинировал части разных имен и добавлял суффиксы. Планировал создать фамилию из 77 символов, однако сейчас официально зарегистрировано максимум 50 символов — именно столько у него сейчас вместе с дефисом.

Друзья уже привыкли к его длинному имени, хотя обычно называют его сокращенно — "Броник" или "Бронивогневластислав". Мужчина имеет отчество "Николаевич" и менять этого пока не собирается.

В банках и официальных учреждениях у нему никаких вопросов не возникает.

Мужчина объяснил, что основная цель смены имени - подчеркнуть свое право на свободу выбора. По его словам, родители всегда контролировали, ограничивали в выборе, травили.

Смотрите видео - Как звучит самая длинная фамилия в Украине:

Как писал Главред, иногда можно встретить людей, чьи фамилии состоят всего из двух или трех букв. Стало известно, какие короткие фамилии наиболее распространены в Украине.

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