От Сопливого до Лярвы: ТОП-забавных украинских фамилий, от которых глаза на лоб

Коротко:
- Что известно о казацких фамилиях, которые живут до сих пор
- Как возникли удивительные и смешные украинские имена
Часто происхождение странных украинских фамилий связано с шутливыми прозвищами, профессиями, характерными чертами внешности или поведения, а иногда - с географическим местом жительства предков. О происхождении таких ярких имен рассказали исследователи из генеалогического общества Рідні, на которые ссылается Главред.
Какукраинцы превращали шутки в родовые имена?
На территории современной Украины все еще встречаются очень нетипичные фамилии, которые трудно забыть:
- Сопливый - 4 носителя
- Уродов - 2 человека
- Барыга - 1 человек в Ровенской области
- Прищ - более 200 человек
- Мохнаткина - 25 человек
- Лярва - 1 житель Тернопольской области
- Смердюк - 7 носителей
- Ананидзе - 6 представителей
Эти фамилии нередко возникали из веселых ситуаций или как способ выделить человека в обществе, а впоследствии стали частью семейной идентичности.
Что известно о казацкой эпохе в фамилиях?
Многие яркие родовые имена сохранились еще со времен казачества, отражая юмор, быт и уникальный менталитет украинского народа:
- Дрыгало - 93 человека (Киевщина)
- Добрыдень - более 500 носителей (Тернопольщина, Одесская область)
- Свинобоев - 12 человек (Черкасская, Киевская область)
- Непийвода - более 1100 носителей (Винницкая, Ивано-Франковская области)
- Подкуймуха - 103 человека (Львовская область)
- Пупкин - 9 носителей (Хмельницкая, Киевская область)
- Верещака - почти 1800 человек (Полтавщина, Харьковщина)
- Колобок - 1 житель (Запорожская область)
- Неижборщ - 20 человек (Сумщина, Полтавщина)
Эти фамилии являются настоящими языковыми артефактами, которые хранят память о прошлом и оставляют отпечаток на современности.
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Что известно о генеалогическом обществе "Рідні"?
Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных.
"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).
После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.
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