От Сопливого до Лярвы: ТОП-забавных украинских фамилий, от которых глаза на лоб

В Украине сохранилось большое количество фамилий, которые могут вызвать улыбку или недоумение.

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Необычные украинские фамилии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Что известно о казацких фамилиях, которые живут до сих пор

Как возникли удивительные и смешные украинские имена

Часто происхождение странных украинских фамилий связано с шутливыми прозвищами, профессиями, характерными чертами внешности или поведения, а иногда - с географическим местом жительства предков. О происхождении таких ярких имен рассказали исследователи из генеалогического общества Рідні, на которые ссылается Главред.

Какукраинцы превращали шутки в родовые имена?

На территории современной Украины все еще встречаются очень нетипичные фамилии, которые трудно забыть:

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Сопливый - 4 носителя

- 4 носителя Уродов - 2 человека

- 2 человека Барыга - 1 человек в Ровенской области

- 1 человек в Ровенской области Прищ - более 200 человек

- более 200 человек Мохнаткина - 25 человек

- 25 человек Лярва - 1 житель Тернопольской области

- 1 житель Тернопольской области Смердюк - 7 носителей

- 7 носителей Ананидзе - 6 представителей

Эти фамилии нередко возникали из веселых ситуаций или как способ выделить человека в обществе, а впоследствии стали частью семейной идентичности.

Что известно о казацкой эпохе в фамилиях?

Многие яркие родовые имена сохранились еще со времен казачества, отражая юмор, быт и уникальный менталитет украинского народа:

Дрыгало - 93 человека (Киевщина)

- 93 человека (Киевщина) Добрыдень - более 500 носителей (Тернопольщина, Одесская область)

- более 500 носителей (Тернопольщина, Одесская область) Свинобоев - 12 человек (Черкасская, Киевская область)

- 12 человек (Черкасская, Киевская область) Непийвода - более 1100 носителей (Винницкая, Ивано-Франковская области)

- более 1100 носителей (Винницкая, Ивано-Франковская области) Подкуймуха - 103 человека (Львовская область)

- 103 человека (Львовская область) Пупкин - 9 носителей (Хмельницкая, Киевская область)

- 9 носителей (Хмельницкая, Киевская область) Верещака - почти 1800 человек (Полтавщина, Харьковщина)

- почти 1800 человек (Полтавщина, Харьковщина) Колобок - 1 житель (Запорожская область)

- 1 житель (Запорожская область) Неижборщ - 20 человек (Сумщина, Полтавщина)

Эти фамилии являются настоящими языковыми артефактами, которые хранят память о прошлом и оставляют отпечаток на современности.

Также ранее рассказывалось о 5 уникальных украинских слов, непонятных иностранцам.

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Что известно о генеалогическом обществе "Рідні"? Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных. "Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.). После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

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