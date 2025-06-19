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Как сказать на украинском "ширинка": блогер удивил ответом

Анна Косик
19 июня 2025, 05:24
259
Лучше использовать другие слова при необходимости описать застежку на брюках.
Украинский язык, ширинка
Почему говорить "ширинка" неправильно / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему лучше не говорить "ширинка"
  • Какое украинское слово лучше всего описывает застежку на брюках

Многие украинцы привыкли называть застежку на брюках словом "ширинка", но на самом деле это слово не совсем корректно употреблять. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер Аль Шаер Рами.

Первоначальное значение слова "ширинка" - это кусок ткани на всю ширину сотканного полотна. Используют его в значении скатерти, обрядового платка и даже элемента декора. Кроме этого "ширинка" является разговорным вариантом описания застежки на брюках.

видео дня

"Хотя оно широко используется в повседневной речи, в официальных источниках и литературе используется слово "гульфик"", - заметил блогер.

Он добавил, что "гульфик" является более нейтральным и техническим термином для описания застежки на брюках. Поэтому языковеды советуют употреблять его, или, если и использовать слово "ширинка", то через букву "і" и мягкий знак, то есть - "ширінька".

Смотрите видео с объяснением, почему лучше не говорить "ширинка":

@show_rami

Инст: al_shaer_rami?? (ссылка в шапке)

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Кто такой Аль Шаер Рами?

Аль Шаер Рами - украинский музыкант, редактор и журналист. Основатель группы Bulvar LU. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он начал исполнять собственные песни самостоятельно. В 2024 году группа Аль Шаера Рами презентовала совместный трек с певицей TAYANNA под названием "Грішна кава".

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