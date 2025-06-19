Как сказать на украинском "ширинка": блогер удивил ответом

Вы узнаете:
- Почему лучше не говорить "ширинка"
- Какое украинское слово лучше всего описывает застежку на брюках
Многие украинцы привыкли называть застежку на брюках словом "ширинка", но на самом деле это слово не совсем корректно употреблять. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер Аль Шаер Рами.
Первоначальное значение слова "ширинка" - это кусок ткани на всю ширину сотканного полотна. Используют его в значении скатерти, обрядового платка и даже элемента декора. Кроме этого "ширинка" является разговорным вариантом описания застежки на брюках.
"Хотя оно широко используется в повседневной речи, в официальных источниках и литературе используется слово "гульфик"", - заметил блогер.
Он добавил, что "гульфик" является более нейтральным и техническим термином для описания застежки на брюках. Поэтому языковеды советуют употреблять его, или, если и использовать слово "ширинка", то через букву "і" и мягкий знак, то есть - "ширінька".
Смотрите видео с объяснением, почему лучше не говорить "ширинка":
@show_rami
Инст: al_shaer_rami?? (ссылка в шапке)♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Ранее Главред писал, почему говорить "потерять сознание" неправильно. Учительница объяснила ошибку, о которой довольно часто многие даже не догадываются.
Ранее также ведущая Ольга Багний рассказала, чем на самом деле "удача" отличается от "удачи", ведь лишь единицы знают правильный ответ.
Другие новости:
- Как правильно сказать на украинском "не по собі": учительница призвала не делать ошибку
- Как сказать на украинском "макушка" и "челюсть": учительница призвала избегать ошибок
- Как сказать на украинском "половник" и "кувшин": учительница дала ответ
Кто такой Аль Шаер Рами?
Аль Шаер Рами - украинский музыкант, редактор и журналист. Основатель группы Bulvar LU. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он начал исполнять собственные песни самостоятельно. В 2024 году группа Аль Шаера Рами презентовала совместный трек с певицей TAYANNA под названием "Грішна кава".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред