Лучше использовать другие слова при необходимости описать застежку на брюках.

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Почему говорить "ширинка" неправильно / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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Почему лучше не говорить "ширинка"

Какое украинское слово лучше всего описывает застежку на брюках

Многие украинцы привыкли называть застежку на брюках словом "ширинка", но на самом деле это слово не совсем корректно употреблять. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер Аль Шаер Рами.

Первоначальное значение слова "ширинка" - это кусок ткани на всю ширину сотканного полотна. Используют его в значении скатерти, обрядового платка и даже элемента декора. Кроме этого "ширинка" является разговорным вариантом описания застежки на брюках.

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"Хотя оно широко используется в повседневной речи, в официальных источниках и литературе используется слово "гульфик"", - заметил блогер.

Он добавил, что "гульфик" является более нейтральным и техническим термином для описания застежки на брюках. Поэтому языковеды советуют употреблять его, или, если и использовать слово "ширинка", то через букву "і" и мягкий знак, то есть - "ширінька".

Смотрите видео с объяснением, почему лучше не говорить "ширинка":

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Кто такой Аль Шаер Рами? Аль Шаер Рами - украинский музыкант, редактор и журналист. Основатель группы Bulvar LU. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он начал исполнять собственные песни самостоятельно. В 2024 году группа Аль Шаера Рами презентовала совместный трек с певицей TAYANNA под названием "Грішна кава".

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