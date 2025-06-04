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Чем "вдача" отличается от "удачі": лишь единицы знают правильный ответ

Алёна Воронина
4 июня 2025, 02:45
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Довольно часто эти слова путают, хотя на самом деле каждое из них имеет разное значение.
Девушка, удача, Ольга Багний
Чем "вдача" отличается от "удачі"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Чем слово "вдача" отличается от "удачі"
  • Почему их не стоит путать

В украинском языке есть ряд слов, которые похожи по звучанию, однако разные по значению. К таким словам относятся, в частности, "вдача" и "удача".

Часто эти два слова путают и ошибочно используют одно вместо другого. Но так делать не стоит, ведь каждое из них имеет разное значение.

видео дня

О том, как правильно употреблять эти слова и какое значение они имеют, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Вдача" или "удача"? Не путайте характер с фортуной! "Удача" - это когда вы на экзамене угадали все правильные варианты. Говорят, например: "Побажайте мені удачі. Я йду складати іспит з української", - пояснила Багний.

А "вдача" - это уже о характере, о нраве. Например, "людина впертої вдачі".

"Итак, давайте запомним: "удача" - временная, "вдача" - на всю жизнь. Хорошо, если они сочетаются", - подытожила она.

Смотрите видео о том, чем "вдача" отличается от "удачі":

Ранее Главред рассказал, как сказать правильно на украинском - "смажити" или "жарити". На самом деле при употреблении этих слов многие допускают серьезную ошибку.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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