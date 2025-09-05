О чем вы узнаете:
- Почему украинцев воспринимают как "народ-жертву"
- Почему чествуют проигранные битвы
В исторических дискуссиях довольно часто можно встретить миф о "народе-жертве", который якобы определяет украинцев. Именно этот нарратив подает украинскую историю как непрерывную череду трагедий и поражений. Однако эта точка зрения навязана извне и является деструктивной, ведь программирует нацию на поражение. Стоит смотреть на украинское прошлое не как на историю мучеников, а как на историю победителей, которые создавали свое государство, несмотря на все препятствия. Вместо того, чтобы оплакивать поражения, следует анализировать настоящие достижения и мужество, проявленные на протяжении веков. В этом поможет разобраться Главред.
Миф о "народе-жертве" и его последствия
По словам известного историка Александра Алферова, представление об украинцах как о жертвах - самое большое препятствие на пути к победе в войне. Этот миф культивировался десятилетиями и именно он подрывает веру народа в собственные силы. Ведь "жертва" по определению не может побеждать. Вместо того, чтобы воспринимать себя как нацию, которая только несла потери, Украина должна осознать свое истинное величие - государство, которое является одним из крупнейших в Европе (по территории) и имеет богатую историю достижений.
От "миролюбия" к созданию государства
Одной из негативных черт, которую развенчивает историк, является так называемое "миролюбие" украинцев. По его словам, это представление скрывает истинную сущность народа, способного к решительным и даже силовым действиям ради построения собственного государства. Алферов объясняет, что объединение украинских земель, которое лежит в основе создания государства, происходило не только благодаря дипломатии, но и силой. Речь идет о покорении древлян, северян и других племен киевскими князьями, что демонстрирует способность украинцев к военной экспансии.
Культ поражений: почему чествуют проигранные битвы
Историк критикует мемориализацию проигранных битв, ведь это еще одно проявление культа жертвы. Для примера - два ключевых события:
- Битва под Берестечком. Несмотря на то, что у Богдана Хмельницкого было много победных кампаний, именно поражение под Берестечком, где казацкое войско потерпело сокрушительное поражение, больше всего запечатлелось в народной памяти.
- Полтавская битва. Существует даже музей, посвященный этому событию, которое проиграл Иван Мазепа. Такое чествование только усиливает миф о неизменной трагичности украинской истории.
Литература как источник "права на месть"
Роль литературы XIX века была чрезвычайно важной для украинского народа. Она, хоть и часто изображала украинцев как жертв, одновременно давала им "право на месть". Примером является поэма Тараса Шевченко "Гайдамаки". Историк отмечает, что эта литература является своеобразным кодом, который дает понять: после долгих страданий наступает время возмездия.
Герои Крут: жертвенность вместо жертвы
Еще один важный акцент - призыв воспринимать погибших под Крутами не как жертв, а как героев, проявивших жертвенность. Алферов объясняет: "жертва" - это тот, кто просто страдает, тогда как "герой" - это тот, кто сознательно приносит себя в жертву ради великой цели.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
