Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передаче

Водителям стоит отказаться от некоторых устаревших привычек.

Можно ли ездить на нейтральной передаче / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем опасна нейтральная передача

Экономит ли она топливо

Наверное, многие водители слышали, что иногда стоит ездить на нейтральной передаче, чтобы якобы сэкономить топливо. Но на самом деле такая манера езды не очень подходит для современных автомобилей.

Главред решил разобраться, можно ли ездить на нейтральной передаче.

Почему водители ездят на нейтральной передаче

Сергей Нагорный в видео на YouTube рассказал, что движение на нейтральной передаче практикуется уже очень давно, с начала автомобильной истории.

По его словам, дело в том, что когда-то двигатели при долгой работе на высоких оборотах быстро перегревались, системы охлаждения не справлялись, а водителям приходилось что-то придумывать. Именно тогда появилось понятие "ехать на нейтралке".

"Так водители добивались эффекта охлаждения, а также экономии топлива. На тех двигателях, хоть минимально, но все же можно было сэкономить", - подчеркнул он.

Экономит ли топливо езда на нейтральной передаче

Автор видео отмечает, что все причины, по которым водители ездили на нейтральной передаче, уже давно неактуальны.

"В современных автомобилях на нейтральной передаче расход топлива больше, чем если бы мы просто отпустили газ и продолжали двигаться на передаче", - отметил мужчина.

Почему не стоит ездить на нейтральной передаче

Отмечается, что пользоваться нейтральной передачей в движении очень опасно.

"Когда мы ставим нейтралу, мы разъединяем двигатель с колесами и автомобиль становится условно тележкой, которая просто катится. Это создает определенные особенности в управлении. Если сбросить на нейтралочку, а потом начать активно тормозить, то есть большая вероятность блокировки колес. Если колеса заблокированы, то на скользкой дороге автомобиль просто несет в сторону", - добавил Сергей Нагорный.

Скрытые опасности движения на нейтральной передаче - видео:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

