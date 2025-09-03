'Черный список' авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

Исследование Consumer Reports показало, что даже самые популярные модели авто могут скрывать неприятные сюрпризы.

При покупке нового автомобиля большинство водителей ориентируются на надежность машины. Именно она определяет расходы на ремонт, безопасность и комфорт эксплуатации. Однако исследование Consumer Reports показало, что некоторые популярные модели, несмотря на известность бренда, имеют серьезные проблемы и лучше их избегать.

Лидер по количеству проблем - Ford F-150 Hybrid

Абсолютным лидером по количеству проблем в рейтинге стала гибридная версия пикапа Ford F-150 Hybrid. Она получила всего 7 баллов из 100 по прогнозируемой надежности. Владельцы этого автомобиля жалуются на:

проблемы с трансмиссией,

неисправности электрики и привода,

проблемы с аккумуляторной батареей.

Эти дефекты могут привести к частым обращениям в сервисные центры и высоким затратам на ремонт.

Другие модели Ford с проблемами

Кроме гибридной версии F-150, в список аутсайдеров вошли еще две модели Ford. F-150 Lightning получил 28 баллов, а основные претензии владельцев касаются работы аккумулятора и системы зарядки. Escape Hybrid, который набрал 21 балл, характеризуется проблемами с тормозами, электроникой двигателя, а также посторонними шумами и протечками.

На какие автомобили еще жалуются владельцы

Проблемы не ограничиваются автомобилями Ford. Так, Jeep с тремя моделями - Grand Cherokee, Grand Cherokee L и Wrangler - получил оценки 22-27 баллов из-за неисправностей подвески и тормозов. Другие американские бренды, такие как GMC Canyon и Chevrolet Colorado, набрали по 15 баллов, а электромобиль Rivian R1T - 20 баллов, что также ставит их в категорию ненадежных.

Среди европейских и азиатских автомобилей аутсайдерами стали Nissan Frontier (27 баллов), Genesis G70 (29 баллов) и Volkswagen ID.4 (29 баллов). Это свидетельствует о том, что проблемы с надежностью касаются не только американского автопрома, но и моделей других континентов.

Эксперты подчеркивают, что надежность автомобиля не всегда зависит от популярности или высокой цены. Даже хорошо известные марки могут оказаться проблемными, поэтому при выборе современного автомобиля стоит ориентироваться на независимые исследования и рейтинги, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

