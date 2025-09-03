Укр
"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

Руслана Заклинская
3 сентября 2025, 20:35
Исследование Consumer Reports показало, что даже самые популярные модели авто могут скрывать неприятные сюрпризы.
'Черный список' авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года
Самые ненадежные автомобили 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • На что ориентируются водители при покупке нового автомобиля
  • Какая модель стала лидером по количеству проблем
  • Какие европейские и азиатские автомобили признаны ненадежными

При покупке нового автомобиля большинство водителей ориентируются на надежность машины. Именно она определяет расходы на ремонт, безопасность и комфорт эксплуатации. Однако исследование Consumer Reports показало, что некоторые популярные модели, несмотря на известность бренда, имеют серьезные проблемы и лучше их избегать.

Лидер по количеству проблем - Ford F-150 Hybrid

Абсолютным лидером по количеству проблем в рейтинге стала гибридная версия пикапа Ford F-150 Hybrid. Она получила всего 7 баллов из 100 по прогнозируемой надежности. Владельцы этого автомобиля жалуются на:

  • проблемы с трансмиссией,
  • неисправности электрики и привода,
  • проблемы с аккумуляторной батареей.

Эти дефекты могут привести к частым обращениям в сервисные центры и высоким затратам на ремонт.

Другие модели Ford с проблемами

Кроме гибридной версии F-150, в список аутсайдеров вошли еще две модели Ford. F-150 Lightning получил 28 баллов, а основные претензии владельцев касаются работы аккумулятора и системы зарядки. Escape Hybrid, который набрал 21 балл, характеризуется проблемами с тормозами, электроникой двигателя, а также посторонними шумами и протечками.

На какие автомобили еще жалуются владельцы

Проблемы не ограничиваются автомобилями Ford. Так, Jeep с тремя моделями - Grand Cherokee, Grand Cherokee L и Wrangler - получил оценки 22-27 баллов из-за неисправностей подвески и тормозов. Другие американские бренды, такие как GMC Canyon и Chevrolet Colorado, набрали по 15 баллов, а электромобиль Rivian R1T - 20 баллов, что также ставит их в категорию ненадежных.

Среди европейских и азиатских автомобилей аутсайдерами стали Nissan Frontier (27 баллов), Genesis G70 (29 баллов) и Volkswagen ID.4 (29 баллов). Это свидетельствует о том, что проблемы с надежностью касаются не только американского автопрома, но и моделей других континентов.

Эксперты подчеркивают, что надежность автомобиля не всегда зависит от популярности или высокой цены. Даже хорошо известные марки могут оказаться проблемными, поэтому при выборе современного автомобиля стоит ориентироваться на независимые исследования и рейтинги, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Как сообщал Главред, черные пятнышки на лобовом стекле автомобиля - это не просто элемент декора. Они имеют практическое назначение, которое защищает водителя в теплое время года.

Ранее считалось, что механическая коробка передач всегда экономнее автоматической. Однако современные АКПП благодаря большему количеству передач, интеллектуальным алгоритмам работы и системам блокировки гидротрансформатора нередко расходуют меньше топлива. Особенно в городских условиях автоматическая коробка часто демонстрирует преимущество над "механикой".

Интересный факт касается и мотоциклистов. Их популярный жест (движение двумя пальцами вниз) несет сразу два значения: это и приветствие на дороге, и напоминание коллегам о необходимости сохранять баланс во время движения.

Об источнике: Consumer Reports

Consumer Reports - это некоммерческая организация, которая проводит независимые исследования и тестирование потребительских товаров и услуг. Их цель - помочь потребителям принимать обоснованные решения относительно покупок.

Вот несколько ключевых фактов о Consumer Reports:

  • независимость
  • тестирование
  • рейтинги и обзоры
  • защита прав потребителей

Таким образом, Consumer Reports является ценным ресурсом для тех, кто хочет сделать осознанный выбор при покупке товаров и услуг.

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

