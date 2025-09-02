Укр
Читать на украинском
Зеленый свет не означает "езжай": автоинструктор предупредил о неочевидной ошибке

Руслана Заклинская
2 сентября 2025, 18:44
Пренебрежение простым правилом на светофоре может стоить жизни, ведь зеленый сигнал не дает безусловного права на проезд.
Зеленый свет не означает 'езжай': автоинструктор предупредил о неочевидной ошибке
Что означает зеленый свет светофора / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что означает зеленый сигнал светофора
  • Какие действия должен выполнять водитель перед тем, как тронуться на зеленый свет
  • Каково значение красного, желтого и комбинации красного с желтым

Светофоры - то, что часто раздражает водителей, но без них невозможно поддерживать порядок на дороге и безопасность участников движения. Однако оказывается, что многие люди уже годами ошибаются в одном важном вопросе, связанном с зеленым сигналом.

По словам инструктора по вождению Джеймса Симкинса, который делится советами на своем канале TikTok, многие люди ошибочно считают, что зеленый сигнал светофора означает "езжай". Джеймс объяснил, что на самом деле зеленый сигнал означает, что вы можете продолжать движение только если путь свободен.

видео дня

Он отметил, что ежедневно сталкивается с проблемой, когда водители нажимают на газ при зеленом свете не проверив дорогу. Джеймс объяснил, что нужно смотреть налево и направо, а также убедиться, что путь свободен, ведь ошибка может нанести вред людям.

Смотрите видео с объяснением автоинструктора:

@james.simpkins.ad Слишком много раз я вижу людей на светофоре, которые просто давят на газ на зеленый свет, вообще без проверок. Я становлюсь свидетелем проблем почти ежедневно. Не нужно много смотреть в оба и беречь друг друга #driving#drivinglessons#drivingtips#drivinginstructor#drivingtest♬ оригинальный звук - Driving Instructor UK

Инструктор призвал водителей брать на себя ответственность и быть осторожными за рулем. Симкинс отмечает, что хорошее вождение зависит от внимательности и отношения к делу. Водитель должен следить за пешеходами и другими участниками движения и осознавать, что управляет "машиной смерти".

Что означают цвета света на светофоре

Официальные правила дорожного движения четко объясняют значение сигналов светофора.

  • Красный свет означает "стоп" - водитель должен остановиться за стоп-линией.
  • Красный и желтый вместе также означают "стоп" - движение запрещено.
  • Зеленый позволяет продолжать движение только, если путь свободен.
  • Желтый требует остановки на стоп-линии - проезд разрешен только, если остановка может привести к аварии.
Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, черные точки на лобовом стекле автомобиля не только декоративные. На самом деле они выполняют важную задачу, которая обезопасит водителей в теплое время года.

Также ранее считалось, что механическая коробка передач экономнее автоматической, однако современные АКПП часто тратят меньше топлива благодаря большему количеству передач, интеллектуальным алгоритмам и системам блокировки гидротрансформатора. В условиях города автоматическая коробка имеет преимущество над механикой.

Кроме этого, популярный жест мотоциклистов озадачивает водителей. Движение двумя пальцами вниз у мотоциклистов означает приветствие и напоминание о балансе на дороге.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джеймс Симкинс

Джеймс Симкинс - инструктор по вождению в Великобритании, известный своей деятельностью в соцсетях, в частности на платформе TikTik под аккаунтом james.simpkins.ad. Он специализируется на обучении водителей и предоставлении советов по безопасному управлению автомобилем. В своих публикациях Джеймс делится практическими лайфхаками, разъясняет правила дорожного движения и дает рекомендации для новичков и опытных водителей.

Аккаунт имеет более 11,5 тысяч подписчиков. Сам инструктор отмечает, что готов помогать тем, кто желает обучаться и совершенствовать навыки вождения.

"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

11:33

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

11:29

"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

