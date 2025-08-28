Укр
Догадываются единицы: для чего нужна малозаметная пуговица на ремне безопасности

Руслан Иваненко
28 августа 2025, 01:08
9
Как ремень безопасности и маленькая пластиковая пуговица работают вместе в критической ситуации.
Авто
Почему эксперты советуют не игнорировать мелкие детали ремня безопасности во время поездки/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ремень безопасности и маленькая пуговица работают вместе
  • Что делает поездку действительно безопасной

Эволюция систем безопасности

В 1950-х годах, когда компания Ford начала устанавливать ремни в серийные автомобили, многие водители были недовольны, называя их неудобными. В Украине и других странах СССР водители "Жигулей" и "Москвичей" помнят, насколько жесткими были те ремни, ограничивающие движения. При этом ремни для задних сидений были тогда большой редкостью.

Настоящим прорывом стало внедрение автоматических натяжителей. Как объясняют эксперты издания "Твоя машина", этот механизм, расположенный в стойке кузова, позволяет ремню свободно вытягиваться, а затем возвращаться на место. При столкновении он мгновенно срабатывает, резко натягиваясь и прижимая тело к сиденью, после чего активируются подушки безопасности.

видео дня

Незаметная, но важная деталь

Несмотря на сложность современных систем, многие забывают о простом, но важном элементе - маленькой пластиковой пуговице на ленте ремня. Ее основная функция - удерживать замок на уровне плеча, не позволяя ему сползать. Благодаря этому можно быстро и удобно застегнуть ремень, не тратя время на поиски замка.

"Это небольшая деталь, которая реально влияет на безопасность", - объясняет Андрей, инженер по пассивным системам защиты из Запорожья.

"В критический момент секунды имеют значение, и пуговица помогает не тратить их на суету".

Законодательство и ответственность

Украинское законодательство строго регулирует использование ремней безопасности. За поездку без ремня водитель получает штраф в размере 510 гривен. Если пассажир также не пристегнут, штраф увеличивается на 510 гривен, ведь ответственность за безопасность всех, кто находится в авто, несет именно водитель.

Эта маленькая пластиковая пуговица - очередное напоминание о том, что безопасность на дороге состоит из многих элементов, где мелочи могут спасать жизни.

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили интересные новости
