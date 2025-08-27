Зима поднимает ставки: какой новый "зимний" штраф подстерегает водителей

Профильный комитет объясняет, что новые правила помогут снизить аварийность на дорогах.

https://glavred.info/auto/zima-podnimaet-stavki-kakoy-novyy-zimniy-shtraf-podsteregaet-voditeley-10692983.html Ссылка скопирована

Верховная Рада вводит обязательную замену шин на зимние для всех водителей / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Читайте в материале:

Когда обязательно надо устанавливать зимние шины

Какие штрафы ждут нарушителей и как их избежать

Верховная Рада зарегистрировала проект закона № 8369, который обязывает устанавливать зимние шины на автомобили с 1 ноября по 31 марта независимо от погодных условий. За нарушение предусмотрены штрафы от 340 до 8 500 грн, при этом для водителей грузовиков будут применять самые строгие санкции, пишет Автотема.

Опасность летней резины зимой

Правоохранители и представители Министерства внутренних дел напоминают, что ежегодно зимой фиксируют сотни аварий из-за несоответствия шин погоде. Летняя резина в холод теряет сцепление с дорогой, а система ABS становится менее эффективной. Особенно опасно это для грузовиков, которые без специальных шин могут вообще потерять управляемость.

видео дня

Цель закона и европейский опыт

В профильном парламентском комитете подчеркивают: "Цель новых норм - не столько наказывать нарушителей, сколько снизить аварийность на дорогах".

Похожая практика давно действует во многих европейских странах, и этот опыт стал главным аргументом в пользу законопроекта.

Проверки и советы водителям

Если депутаты поддержат документ в ближайшее время, проверки наличия зимних шин и соответствующие взыскания начнут действовать уже со следующего зимнего сезона. Водителям советуют заблаговременно позаботиться о комплекте "зимы" и пересмотреть свои привычки на дороге.

Новости об автомобилях - детали

Главред ранее рассказывал, что означают новые номерные знаки на авто. Речь идет о латинских буквах и зеленом цвете, которых раньше не было.

Также объяснялось, почему нельзя мыть фары в авто обычной водой. Эксперты раскрыли неизвестные детали, как, на первый взгляд, обычная вода может ухудшить внешний вид авто.

Аналитики ассоциации УкрАвтопром, в свою очередь, раскрыли, какую марку авто больше всего любят украинцы. Продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 1% по сравнению с июлем прошлого года. Также зафиксирован рост на 7% относительно июня 2025 года.

Читайте также:

Об источнике: "Автотема" "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред