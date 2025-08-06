Ошибка ударит по кошельку: почему нельзя мыть фары в авто обычной водой

Оказывается, что обычная вода может ухудшить внешний вид авто.

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Почему нельзя мыть фары водой / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему фары становятся тусклыми

Как правильно их мыть

Все водители привыкли мыть свой автомобиль обычной водой. Это значительно дешевле, чем специальные средства, но, оказывается, такая практика плохо влияет на одну деталь.

Главред решил разобраться, что нельзя мыть обычной водой.

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Как обычная вода влияет на фары

Автопилот пишет, что обычная вода не является дружественной к современным автомобильным фарам из поликарбоната. Она может быстро снизить эффективность освещения авто на 30-50%, что создаст для водителя опасность в реальных дорожных условиях.

Все из-за того, что водопроводная вода содержит соли кальция и магния. Когда капли высыхают на поверхности фары, они оставляют после себя белесый налет - микроскопические кристаллы. Когда вы протираете фару тряпкой, эти кристаллы действуют как абразив, оставляя на поверхности множество мелких царапин.

Как правильно мыть автомобильные фары

Существует несколько простых правил ухода за фарами, чтобы они долго оставались чистыми и прозрачными:

Используйте правильные средства. Мойте фары специальным автошампунем с нейтральным pH.

Мойте фары специальным автошампунем с нейтральным pH. Выбирайте мягкие инструменты. Мягкое микрофибровое полотенце эффективно удалит грязь и не оставит царапин.

Мягкое микрофибровое полотенце эффективно удалит грязь и не оставит царапин. Всегда вытирайте насухо. После мытья фары нужно тщательно вытереть чистой и сухой микрофибровой салфеткой. Это не даст воде оставить белый минеральный налет.

После мытья фары нужно тщательно вытереть чистой и сухой микрофибровой салфеткой. Это не даст воде оставить белый минеральный налет. Нанесите защиту. Раз в несколько месяцев обрабатывайте фары специальным полиролем или воском с УФ-фильтрами. Такой защитный слой будет отталкивать воду, защитит от царапин и солнечных лучей.

Как отполировать фары

Отполировать фары можно самостоятельно. Существует способ, который стоит не дорого, но хорошо справляется с проблемой.

Автор канала "Магеровский" на YouTube говорит, что нужно взять лимон и соду.

Порядок действий:

Разрежьте лимон пополам и выньте все косточки. Насыпьте на половинку лимона соду. Хорошо потрите фару примерно 1 минуту. Смойте средство и хорошо вытрите фару.

Как отполировать фары в домашних условиях - видео:

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