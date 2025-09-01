Популярный жест мотоциклистов озадачивает водителей: что он означает

Оказывается, байкеры имеют целый код общения между собой.

Какие бывают сигналы от байкеров / коллаж: Главред, фото: pixabay

Каждый, кто хоть раз ехал по трассе рядом с мотоциклом, мог заметить характерный знак - два пальца вниз. Что интересно, среди байкеров такой жест имеет важный смысл.

Почему байкер показывает два пальца

SlashGear пишет, что обычно мотоциклисты подают этот знак, проезжая друг мимо друга в противоположных направлениях. Это символ двух колес, которые должны оставаться на асфальте.

"Это напоминание о балансе и уважении к дороге. Фактически, это приветствие между мотоциклистами, когда они разъезжаются навстречу. Оно будто говорит: ты в клубе тех, кто выбрал непростой, но увлекательный транспорт", - говорится в сообщении.

Каким жестом байкеры говорят "спасибо"

В то же время, в американском штате Калифорния, где официально разрешено движение между полосами, байкеры часто благодарят автомобилистов именно этим знаком.

"Когда водитель немного отодвигается в сторону, чтобы пропустить мотоцикл, простой жест двумя пальцами становится своеобразным "спасибо"", - отмечает издание.

Почему байкер опускает ногу и указывает на дорогу

Движение ногой на дорогу указывает на какую-то опасность на дороге. Обычно этот сигнал сообщает о чем-то вроде гравия, грязи или масла, что может ухудшить управляемость.

Почему мотоциклист показывает ладонь вниз

Если байкер показывает ладонь, обращенную вниз с движением, словно гладит собаку, то так он сообщает об аварии, ремонте или преграде впереди.

Почему байкер бьет себя по шлему

Этот жест также имеет интересное значение. Именно так мотоциклисты предупреждают других водителей о том, что впереди полицейские. Поэтому в таких случаях стоит взглянуть на спидометр.

