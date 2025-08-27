Одно движение и 'слепые зоны' исчезнут: что стоит сделать водителям в авто

Правильно настроенные зеркала в авто снижают риск аварий.

Как нужно выставлять зеркала в авто

Как обойти "слепые зоны"

Большинство водителей настраивают зеркала заднего вида в своем автомобиле интуитивно. Однако, такой метод не учитывает "слепые зоны", которые могут увеличиваться из-за неправильной настройки.

Главред решил разобраться, как правильно настроить зеркала в автомобиле.

Как легко настроить зеркала в авто

Как известно, правильно настроенные зеркала заднего вида в автомобиле значительно снижают риск аварий, ведь "слепые зоны" сокращаются.

Автор канала Авто Тема на YouTube дал несколько советов, как правильно отрегулировать зеркала для максимальной видимости.

Так, боковые зеркала должны быть настроены так, чтобы с водительского сиденья были видны крылья автомобиля и ручки задней двери. Около 60% зеркала должна занимать дорога, а остальное - кузов автомобиля. Вертикально зеркало должно отражать проезжую часть на три четверти.

В то же время, салонное зеркало выставляется по центральной линии заднего стекла. Оно должно показывать нижний край стекла и края подголовников, а горизонт должен быть в нижней части зеркала.

Однако, стоит помнить, что прежде чем настраивать зеркала, водитель должен правильно расположиться в кресле: отрегулировать его высоту, угол наклона спинки.

Как правильно выставить зеркала в авто - видео:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube YouTube- канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.

