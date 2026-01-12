"Есть информация от разведки": Зеленский предупредил о новом массовом ударе

Страна-агрессор Россия может в ближайшее время осуществить новый масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам.
По его словам, российские войска планируют использовать дроны для истощения систем противовоздушной обороны и провести ракетные атаки.
"Россияне хотят воспользоваться холодной погодой. В ближайшие дни этот удар может произойти", — отметил Зеленский.видео дня
Власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать рекомендации по безопасности во время возможных обстрелов.
В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что в течение следующих 48 часов враг вероятно планирует передислокацию шести бортов Ту-95МС с аэродрома Украинка на аэродромы Оленья и Энгельс, а также трех бортов — на аэродром Белая.
Аналитики добавляют, что в течение ближайших суток враг может перебросить 9 бортов Ту-95МС с Украинка на Энгельс, Оленья и Белую. Что свидетельствует о подготовке к очередной атаке по Украине.
Новость дополняется . . . . . .
