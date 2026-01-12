Укр
Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Руслан Иваненко
12 января 2026, 21:34обновлено 12 января, 22:54
В Днепре и области вводят почасовые отключения света, графики которых могут меняться в течение дня.
Каждое отключение длится несколько часов по почасовым графикам / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

О главном:

  • Точное время отключений можно проверить на сайте ДТЭК
  • Абоненты ЦЭК также получат почасовые графики отключений
  • Пункты несокрушимости предоставляют свет, тепло и зарядку гаджетов

Во вторник, 13 января, в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии во всех регионах. В Днепре и Днепропетровской области свет может отключаться от двух до четырех раз в день, сообщает ДТЭК.

Каждое отключение будет длиться несколько часов, а графики разработаны почасово на весь день.

Графики отключений для каждой очереди

1.1 Очередь

  • 04:30 – 08:30
  • 15:00 – 22:00

1.2 Очередь

  • 04:30
  • 15:00 – 22:00

2.1 Очередь

  • 05:00
  • 15:00

2.2 Очередь

  • 04:30 – 11:30
  • 15:00

3.1 Очередь

  • 00:00
  • 08:30
  • 18:30

3.2 Очередь

  • 00:00
  • 08:00
  • 18:30

4.1 Очередь

  • 00:00
  • 08:00
  • 18:30

4.2 Очередь

  • 00:00
  • 08:00
  • 18:30

5.1 Очередь

  • 01:00
  • 07:00
  • 11:30
  • 22:00

5.2 Очередь

  • 01:00
  • 11:30
  • 22:00

6.1 Очередь

  • 06:00
  • 15:00

6.2 Очередь

  • 06:00
  • 15:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 13 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 13 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 13 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 13 января Фото: ДТЭК

Проверить точное время отключений в своем районе можно на сайте ДТЭК, введя адрес в специальное окошко.

Графики отключений для ЦЭК

Для абонентов компании ЦЭК также будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в следующем порядке:

1.1 очередь:

  • с 05:00 до 11:30;
  • с 15:00 до 19:00.

1.2 очередь:

  • с 05:00 до 11:30;
  • с 15:00 до 19:00.

2.1 очередь:

  • с 05:00 до 08:30;
  • с 15:00 до 22:00.

2.2 очередь:

  • с 05:00 до 08:30;
  • с 15:00 до 22:00.

3.1 очередь:

  • с 00:00 до 01:00;
  • с 08:30 до 15:00;
  • с 18:30 до 22:00.

3.2 очередь:

  • с 00:00 до 01:00;
  • с 08:30 до 15:00;
  • с 18:30 до 22:00

4.1 очередь:

  • с 00:00 до 01:00;
  • с 08:30 до 15:00;
  • с 18:30 до 24:00

4.2 очередь:

  • с 00:00 до 01:00;
  • с 08:30 до 15:00;
  • с 19:00 до 24:00.

5.1 очередь:

  • с 01:00 до 05:00;
  • с 11:30 до 18:30.

5.2 очередь:

  • с 01:00 до 07:00;
  • с 11:30 до 18:30.

6.1 очередь:

  • с 01:00 до 05:00;
  • с 07:00 до 08:30;
  • с 12:00 до 15:00;
  • с 22:00 до 24:00.

6.2 очередь:

  • с 01:00 до 05:00;
  • с 07:00 до 08:30;
  • с 15:00 до 18:30;
  • с 22:00 до 24:00.

В компании отметили, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться.

Где работают пункты несокрушимости

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где во время отключений можно получить свет, тепло, воду и подзарядить гаджеты.

Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочее время. В Никопольской общине пункт работает круглосуточно, другие – по необходимости. Здесь также можно бесплатно выпить чая и немного отдохнуть.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Мнение эксперта о возможной отмене графиков

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко считает, что стоит осторожно воспринимать оптимистичные прогнозы относительно отмены графиков отключений электроэнергии. По его словам, сейчас речь идет прежде всего о запуске солнечной генерации, а не о полном восстановлении энергосистемы.

Попенко отмечает, что при благоприятной ситуации солнечные электростанции могут начать работать примерно через два месяца, что частично уменьшит дефицит электроэнергии, но за это время полностью восстановить поврежденную систему вряд ли удастся.

"Ключевым фактором является запуск солнечной генерации, который даст эффект через два месяца, но это не означает, что вся система будет восстановлена", — подчеркнул эксперт.

Отключение света в Украине — последние новости по теме

Как сообщал Главред, во вторник, 13 января, во всех регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

Кроме того, 13 января в течение всего дня на территории Черкасской области будут действовать графики отключения света для населения. Об этом сообщило Черкассыоблэнерго.

Напомним, что 13 января на территории Запорожской области и в городе Запорожье будут действовать графики почасовых отключений света для населения. Об этом сообщило Запорожьеоблэнерго.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

22:55Политика
Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

21:34Энергетика
"Есть информация от разведки": Зеленский предупредил о новом массовом ударе

"Есть информация от разведки": Зеленский предупредил о новом массовом ударе

20:59Война
"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

