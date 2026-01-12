Укр
Лишь единицы могут решить задачу: всего одна спичка делает уравнение правильным

Алексей Тесля
12 января 2026, 23:13
27
Условие предельно простое: разрешено изменить положение только одной спички.
головоломка, загадка
Загадка многих ставит в тупик / Коллаж: Главред, фото: Pexels/cottonbro, Pixabay/studio solomia2016shoping

Вы узнаете:

  • Хитрая задачка на смекалку просто сбивает с толку
  • Надо исправить неверное равенство, составленное из спичек: 3+3=8

В соцсетях активно обсуждают хитрую задачку на смекалку, которая сбивает с толку даже внимательных людей.

Условие предельно простое: разрешено изменить положение только одной спички, чтобы ошибка исчезла, сообщает MindYourLogic.

видео дня

Отмечается, что именно это и оказывается самым сложным для большинства читателей.

Перед глазами — неверное равенство, составленное из спичек: 3+3=8. Кажется, что исправить его почти невозможно, если нельзя ничего убирать или добавлять. Однако решение есть, и оно совсем неочевидное.

Screenshot
/ MindYourLogic

Секрет в том, чтобы изменить форму цифр: достаточно переместить одну спичку так, чтобы одна из "троек" превратилась в "пятёрку". После этого пример становится абсолютно корректным — 5+3=8.

Screenshot
/ MindYourLogic

Эксперты ставят в тупик: задача для самых умных

В одном из эпизодов популярной интеллектуальной телепередачи участникам предложили непростую задачу, которую смогли решить лишь 15% игроков. Вопрос звучал так: "Назовите три подряд идущих числа, сумма которых равна 3000".

Правильный ответ — это числа 999, 1000 и 1001, ведь:999 + 1000 + 1001 = 3000. На первый взгляд — просто, но задача требует внимательности и умения логически мыслить под давлением времени.

Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее найти.

Напомним, ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

Больше новостей:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки задача на логику
В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

