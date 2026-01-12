Лишь единицы могут решить задачу: всего одна спичка делает уравнение правильным

Вы узнаете:
- Хитрая задачка на смекалку просто сбивает с толку
- Надо исправить неверное равенство, составленное из спичек: 3+3=8
В соцсетях активно обсуждают хитрую задачку на смекалку, которая сбивает с толку даже внимательных людей.
Условие предельно простое: разрешено изменить положение только одной спички, чтобы ошибка исчезла, сообщает MindYourLogic.
Отмечается, что именно это и оказывается самым сложным для большинства читателей.
Перед глазами — неверное равенство, составленное из спичек: 3+3=8. Кажется, что исправить его почти невозможно, если нельзя ничего убирать или добавлять. Однако решение есть, и оно совсем неочевидное.
Секрет в том, чтобы изменить форму цифр: достаточно переместить одну спичку так, чтобы одна из "троек" превратилась в "пятёрку". После этого пример становится абсолютно корректным — 5+3=8.
Эксперты ставят в тупик: задача для самых умных
В одном из эпизодов популярной интеллектуальной телепередачи участникам предложили непростую задачу, которую смогли решить лишь 15% игроков. Вопрос звучал так: "Назовите три подряд идущих числа, сумма которых равна 3000".
Правильный ответ — это числа 999, 1000 и 1001, ведь:999 + 1000 + 1001 = 3000. На первый взгляд — просто, но задача требует внимательности и умения логически мыслить под давлением времени.
Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее найти.
Напомним, ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
