Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнение

Алексей Тесля
1 августа 2025, 17:35
58
На первый взгляд математическая задача кажется элементарной, но не всё так просто.
задача, математика
Единицы могут разгадать сложную задачу / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Kindel, Media Pixabay/LUM3N

Главное:

  • Какие три последовательных числа в сумме дают 3000?
  • Правильное решение требует находчивости

В одном из выпусков интеллектуального шоу на телевидении участникам была предложена головоломка, с которой справились лишь 15% игроков.

Ведущий задал вопрос: "Какие три последовательных числа в сумме дают 3000?". Об этом пишет издание Daily Record.

видео дня

На первый взгляд задача кажется элементарной, но не всё так просто. Здесь важно учитывать, что числа должны следовать одно за другим, а не быть случайным набором или повторяться. К примеру, 1000 + 1500 + 500 хоть и дают 3000, но не являются последовательными.

Правильное решение требует находчивости. Подумайте: если бы вы просто поделили 3000 на три равные части, то получили бы 1000 + 1000 + 1000. Но такие числа не считаются последовательными — ведь все они одинаковые.

Попробуйте немного отклониться от этой схемы. Если уменьшить первое число на единицу (999), оставить второе без изменений (1000), и увеличить третье на единицу (1001), получится нужная последовательность: 999 + 1000 + 1001 = 3000.

Вот и ответ — три последовательных числа, дающие в сумме ровно 3000.

Смотрите видео - переложите один карандаш, чтобы получить правильное равенство:

Невероятная задача на логику на YouTube-канале Школьная математика.

Видео предназначено для учителей, студентов педвузов, учащихся 6-11 классов, всех неравнодушных к школьной математике

Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее найти.

Напомним, ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Record

Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия.

The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

математика головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:17Синоптик
Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

18:57Украина
"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погибли

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погибли

18:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Последние новости

19:17

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:10

Бои за Часов Яр: какая ситуация на фронтемнение

19:06

"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

19:05

Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомыхВидео

18:57

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
18:46

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погиблиФотоВидео

18:21

В каком году Украина рассчитывает на окончание войны: Сибига дал точный ответ

18:13

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

18:12

Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

Реклама
18:04

Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способыВидео

17:58

"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

17:55

Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

17:38

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по КиевуФотоВидео

17:35

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнениеВидео

17:34

Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

17:30

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

17:08

С августа вручение повесток по-новому: что изменилось и какие последствия

16:57

"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

16:48

Родился в Одессе, был в базе "Миротворца": звезда сериалов найден мертвым в Москве

16:35

Какая страна придумала пиво: неожиданный ответ просто убьет наповалВидео

Реклама
16:25

Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике автоВидео

15:54

НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране: на сколько разбогатеют украинцы

15:40

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братомФото

15:36

Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

15:32

Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способВидео

15:23

Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

15:15

Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

14:59

Украина и США готовят историческое соглашение – Ермак

14:57

Культурный отдых в СССР: что делали люди, чтобы убежать от серости будней

14:32

Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

14:32

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

14:16

Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко

14:15

Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализаВидео

14:14

Между двумя футболистами есть три различия: удастся ли вам их найти за 27 секунд

14:09

Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки

14:02

"Из героя превратится в мишень": есть ли шанс, что Путин закончит войну против УкраиныВидео

13:54

Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минутВидео

13:48

Какая часть свинины самая вкусная: все будут удивленыВидео

13:15

Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские

13:14

Германия начинает передачу систем Patriot: когда и сколько получит Украина

Реклама
13:09

"Болезненный удар": как санкции США могут повлиять на бизнес в КНР, Индии и БразилииВидео

13:05

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

12:45

Дожди с грозами накроют несколько областей: где будут сильные осадки

12:44

Почему 2 августа нельзя шить и резать: какой церковный праздник

12:20

Тревога по-новому: в одной из областей Украины сирена будет звучать не везде

12:11

"Мелисса психанула": невестка жестко наказала Наташу Королеву после ссоры

11:58

Крупная партия ракет для Украины: Пентагон раскрыл подробности заказа

11:56

Уйдут миллионы: СМИ назвали проблему, возникшую из-за реактивных дронов РФ

11:44

Растрата миллиарда на продуктах для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

11:40

$50 млрд за два года: сенаторы США требуют оказать масштабную поддержку Киеву

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять