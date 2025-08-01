Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнение

На первый взгляд математическая задача кажется элементарной, но не всё так просто.

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Единицы могут разгадать сложную задачу / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Kindel, Media Pixabay/LUM3N

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Какие три последовательных числа в сумме дают 3000?

Правильное решение требует находчивости

В одном из выпусков интеллектуального шоу на телевидении участникам была предложена головоломка, с которой справились лишь 15% игроков.

Ведущий задал вопрос: "Какие три последовательных числа в сумме дают 3000?". Об этом пишет издание Daily Record.

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На первый взгляд задача кажется элементарной, но не всё так просто. Здесь важно учитывать, что числа должны следовать одно за другим, а не быть случайным набором или повторяться. К примеру, 1000 + 1500 + 500 хоть и дают 3000, но не являются последовательными.

Правильное решение требует находчивости. Подумайте: если бы вы просто поделили 3000 на три равные части, то получили бы 1000 + 1000 + 1000. Но такие числа не считаются последовательными — ведь все они одинаковые.

Попробуйте немного отклониться от этой схемы. Если уменьшить первое число на единицу (999), оставить второе без изменений (1000), и увеличить третье на единицу (1001), получится нужная последовательность: 999 + 1000 + 1001 = 3000.

Вот и ответ — три последовательных числа, дающие в сумме ровно 3000.

Смотрите видео - переложите один карандаш, чтобы получить правильное равенство:

Невероятная задача на логику на YouTube-канале Школьная математика.

Видео предназначено для учителей, студентов педвузов, учащихся 6-11 классов, всех неравнодушных к школьной математике

Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее найти.

Напомним, ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

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Об источнике: Daily Record Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия. The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

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