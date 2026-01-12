Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

Президент Украины подписал указы о назначении новых руководителей областных военных администраций западных регионов на Волыни и Тернопольщине.

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Тарас Пастух возглавил Тернопольскую ОГА

Роман Романюк станет временным исполняющим обязанности начальника Волынской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве областных государственных администраций западных регионов. Соответствующие указы появились на официальном сайте главы государства.

С должности главы Волынской ОГА уволили Ивана Рудницкого, который возглавлял область с ноября 2024 года. В дальнейшем он будет работать в Службе безопасности Украины — его назначили заместителем главы СБУ, обязанности которого сейчас временно исполняет Евгений Хмара.

Иван Рудницкий является полковником СБУ. В 2015–2018 годах он руководил Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью во Львовской области. В 2019–2022 годах возглавлял управление СБУ в Закарпатской области, а с июля 2022 года — СБУ в Полтавской области.

Отдельным указом президент назначил заместителя Рудницкого Романа Романюка временным исполняющим обязанности главы Волынской ОГА.

Кроме того, указом главы государства на должность начальника Тернопольской областной государственной администрации назначен Тарас Пастух.

"Назначить Пастуха Тараса Тимофеевича председателем Тернопольской областной государственной администрации", — говорится в указе.

Тарас Пастух родился в Тернополе. Он является украинским общественным деятелем и политиком, ветераном АТО и участником боевых действий, а также народным депутатом Украины восьмого созыва.

С 2014 года Пастух проходил службу в разведывательной роте 128-й горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины. С началом полномасштабной агрессии России Пастух снова вступил в ряды защитников Украины в составе той же 128-й горнопехотной бригады.

В августе 2022 года он получил тяжелое ранение, в результате которого ему была ампутирована часть конечности.

До этого, в 2008–2010 годах, он возглавлял Бучацкую районную государственную администрацию, а в 2006–2009 годах был депутатом Тернопольского областного совета.

С февраля 2025 года Тарас Пастух занимал должность заместителя начальника Тернопольской областной военной администрации, где отвечал, в частности, за ветеранскую политику, мобилизационные вопросы и сферу энергетики.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подписал серию кадровых указов, которыми утвердил новых руководителей областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях.

Кроме того, глава государства назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд своей советницей по вопросам экономического развития.

До этого стало известно, что Василий Малюк покидает пост главы Службы безопасности Украины. Президент поручил ему сосредоточиться на развитии украинских асимметричных операций и сделать это направление одним из самых мощных в мире.

