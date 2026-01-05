Укр
Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2026, 13:43обновлено 5 января, 15:27
188
Президент поручил Малюку сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире.
Василий Малюк
Василий Малюк уходит с должности главы СБУ / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

  • Глава СБУ Василий Малюк уходит с должности
  • Василий Малюк останется работать в системе СБУ

Василий Малюк уходит с должности председателя Службы безопасности Украины. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поручил Малюку сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире.

видео дня

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ. Слава Украине!" - отметил президент.

Заявление Василия Малюка

Василий Малюк лично также подтвердил, что уходит с должности. В то же время он остается в системе СБУ и будет работать над тем, чтобы задавать врагу максимальный вред.

"Уверен, что сильная и современная спецслужба - залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины. С большой благодарностью за поддержку - коллективу Службы, всем боевым побратимам и народу Украины. Вечное уважение тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Честь имею!" - говорится в тексте заявления.

Кадровые решения Зеленского - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.

Ранее президент Украины назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

Накануне стало известно, что Зеленский предложил бывшему министру обороны Денису Шмыгалю должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Читайте также:

О персоне: Василий Малюк

Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, председатель Службы безопасности Украины. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ Владимир Зеленский Василий Малюк
