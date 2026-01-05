Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

Президент поручил Малюку сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире.

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

Глава СБУ Василий Малюк уходит с должности

Василий Малюк останется работать в системе СБУ

Василий Малюк уходит с должности председателя Службы безопасности Украины. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поручил Малюку сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире.

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ. Слава Украине!" - отметил президент.

Заявление Василия Малюка

Василий Малюк лично также подтвердил, что уходит с должности. В то же время он остается в системе СБУ и будет работать над тем, чтобы задавать врагу максимальный вред.

"Уверен, что сильная и современная спецслужба - залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины. С большой благодарностью за поддержку - коллективу Службы, всем боевым побратимам и народу Украины. Вечное уважение тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Честь имею!" - говорится в тексте заявления.

О персоне: Василий Малюк Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, председатель Службы безопасности Украины. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

