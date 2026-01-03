Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

Коротко:
- Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в областных военных администрациях
- Новые назначения будут в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях
- Новые руководители областей начнут работать на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену руководителей пяти областных администраций в Украине.
Новые назначения будут в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по новым руководителям областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения", - отметил Зеленский.
По его словам, новые руководители областей должны начать работать на следующей неделе.
Кадровые перестановки - последние новости
Напомним, как писал Главред, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Денисом Шмыгалем. Он заявил, что предложил чиновнику должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики.
Ранее Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. А глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова.
Кроме того, в пятницу, 2 января, Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. В то же время президент отметил, что Шмыгаль "остается в команде". Ему президент предложил новую должность, но не указал, какую именно.
Напомним, Зеленский заявил, что вскоре произойдет смена руководителя Государственной пограничной службы. Президент сообщил об уходе с должности главы ГПСУ Сергея Дейнеки, который продолжит работу в системе МВД.
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
