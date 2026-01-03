Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

Новые руководители 5 областных военных администрациях начнут работать на следующей неделе.

В пяти областях будут новые главы ОГА - Зеленский / Коллаж: главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в областных военных администрациях

Новые назначения будут в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях

Новые руководители областей начнут работать на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену руководителей пяти областных администраций в Украине.

Новые назначения будут в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по новым руководителям областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения", - отметил Зеленский.

По его словам, новые руководители областей должны начать работать на следующей неделе.

