Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Алексей Тесля
3 января 2026, 16:09
197
Между Украиной и США согласован военный документ, который содержит четыре раздела и четыре приложения.
США, Украина, военная помощь
США и Украина готовят военное соглашение / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Главное:

  • Проведена двусторонняя работа с США на уровне генеральных штабов
  • Новый военный документ содержит четыре раздела и четыре приложения

Украина и США на уровне генеральных штабов согласовали "военный документ" из четырех разделов, сообщил начальник Генерального штаба Украины Андрей Гнатов.

Как рассказал он по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран в Киеве, была проведена двусторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне генеральных штабов.

видео дня

"Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения... Все эти разделы о том, каким образом будут поддерживаться Украина, ВСУ, обеспечение ВСУ, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон", - отметил начальник Генштаба.

Гнатов подчеркнул, что это именно двусторонний договор.

По его словам, сейчас такая же работа продолжается и с другими странами-партнерами. Так, один из разделов касается деятельности "коалиции желающих".

Журналист о мирном плане США: главное

Александр Невзоров охарактеризовал "мирную инициативу" Уиткоффа–Дмитриева как типичный продукт кремлёвской дипломатии — вызывающий, сомнительный по содержанию и не имеющий практической ценности. По его словам, Евросоюз довольно быстро понял, что стоит за этим предложением, и отказался его принимать. Сейчас официальные формулировки звучат сдержанно, но Невзоров считает, что в ближайшее время тон заявлений станет значительно жёстче.

Ранее президент США Дональд Трамп считает, что существуют все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения. В частности, Трамп выразил убеждение, что Владимир Путин "серьезно настроен на мир".

Напомним, ранее сообщалось, что мир должен быть готов к тому, что завершение войны в Украине может сопровождаться болезненными компромиссами. Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не будет полностью справедливым. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к народу.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к миру на земле. Об этом он сообщил 31 декабря во время празднования Нового года в своем имении Мар-а-Лаго вместе с первой леди Меланией.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Генштаб ВСУ Андрей Гнатов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:57Политика
ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:38Фронт
Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

16:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удача

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удача

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Последние новости

16:57

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:38

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:09

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

15:09

Что можно сделать из старого календаря: семь неожиданных идей

14:51

Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
14:47

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

14:42

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

14:38

Артист Лиги Смеха пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

14:07

Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома

Реклама
14:05

Пауза в войне в 2026 году: бывший посол Украины сделал неожиданное заявление

13:51

В РФ обеспокоены "актом военной агрессии" США против Венесуэллы: реакция Кремля

13:06

Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения

12:44

Денежная помощь в январе: кто из украинцев может рассчитывать на 1 500 гривен

12:38

Президент взят в плен: Трамп рассказал детали операции против Венесуэлы

12:19

Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

12:05

Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки

11:44

Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома

11:34

История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в "Щедрике"Видео

11:12

Обречена быть проклятой: в РФ поставили жирный крест на певице-путинистке

10:56

Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растенияВидео

Реклама
10:47

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

10:38

Влупила жесткая 6-балльная магнитная буря: Украина под влиянием шторма

09:18

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - деталиВидео

09:16

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

09:00

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:10

Назначение Буданова руководителем Офиса: что стоит знатьмнение

07:59

Путин ловко манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году

06:10

Возможен ли переворот в России в 2026 году?мнение

06:02

"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

05:30

"На замужество": Наталка Денисенко неожиданно сделала заявление о свадьбе

05:00

Новый курс валют с понедельника: украинцам сказали, ждать ли резких изменений

04:42

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

04:15

Секреты "женского счастья": как пересадить спатифиллум, чтобы он снова зацвелВидео

03:41

Забудете о высоком давлении: какие соки крайне полезны для здоровья сердца

02:44

Когда лучше пить кофе утром: кардиохирург назвал идеальное время для здоровья сердца

01:42

Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе

01:02

С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседаВидео

00:11

В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

Реклама
02 января, пятница
23:47

Tesla потеряла "корону": на рынке электромобилей появился неожиданный фаворит

23:22

"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

22:54

Почему елку нельзя убирать до 6 января: об этом знают далеко не все

22:51

"Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

22:48

Шовковский впервые сделал большое заявление после увольнения: что сказал экс-тренер

22:23

Победительница "Холостяка" ждет ребенка - первые детали

22:01

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

21:57

Настоящая схватка: бывшие участницы "Холостяка" устроили скандал на пост-шоу

21:26

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

21:25

До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять