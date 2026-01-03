Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Между Украиной и США согласован военный документ, который содержит четыре раздела и четыре приложения.

США и Украина готовят военное соглашение / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Главное:

Проведена двусторонняя работа с США на уровне генеральных штабов

Новый военный документ содержит четыре раздела и четыре приложения

Украина и США на уровне генеральных штабов согласовали "военный документ" из четырех разделов, сообщил начальник Генерального штаба Украины Андрей Гнатов.

Как рассказал он по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран в Киеве, была проведена двусторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне генеральных штабов.

"Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения... Все эти разделы о том, каким образом будут поддерживаться Украина, ВСУ, обеспечение ВСУ, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон", - отметил начальник Генштаба.

Гнатов подчеркнул, что это именно двусторонний договор.

По его словам, сейчас такая же работа продолжается и с другими странами-партнерами. Так, один из разделов касается деятельности "коалиции желающих".

Журналист о мирном плане США: главное

Александр Невзоров охарактеризовал "мирную инициативу" Уиткоффа–Дмитриева как типичный продукт кремлёвской дипломатии — вызывающий, сомнительный по содержанию и не имеющий практической ценности. По его словам, Евросоюз довольно быстро понял, что стоит за этим предложением, и отказался его принимать. Сейчас официальные формулировки звучат сдержанно, но Невзоров считает, что в ближайшее время тон заявлений станет значительно жёстче.

Ранее президент США Дональд Трамп считает, что существуют все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения. В частности, Трамп выразил убеждение, что Владимир Путин "серьезно настроен на мир".

Напомним, ранее сообщалось, что мир должен быть готов к тому, что завершение войны в Украине может сопровождаться болезненными компромиссами. Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не будет полностью справедливым. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к народу.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к миру на земле. Об этом он сообщил 31 декабря во время празднования Нового года в своем имении Мар-а-Лаго вместе с первой леди Меланией.

