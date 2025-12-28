"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

Трамп убеждает, что Украина будет иметь "огромные экономические блага", если заключит мирное соглашение, и получит их "очень быстро".

Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Трамп считает, что Путин "серьезно настроен на мир"

Украина будет иметь "огромные экономические блага", пообещал Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что существуют все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Трамп выразил убеждение, что Владимир Путин "серьезно настроен на мир".

"Слишком много людей погибло, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение. Я действительно верю, что у нас есть предпосылки для сделки, которая будет хорошей для Украины, хорошей для всех. Нет ничего важнее", - сказал Трамп.

Он добавил, что для Украины будет "прочное" соглашение о безопасности, и "европейские страны очень активно вовлечены".

"Я чувствую, что европейские страны были действительно замечательными, и они очень поддерживают эту встречу и стремятся заключить соглашение. Они все замечательные люди", - сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможных сроков заключения мирного соглашения, президент США заявил, что у него "нет дедлайнов".

"Мы на финальном этапе переговоров. Увидим. Это либо прекратится, либо продлится очень долго. Миллионы людей будут убиты, смертей, которых можно избежать", – заявил Трамп.

Глава Белого дома убеждает, что Украина будет иметь "огромные экономические блага", если заключит мирное соглашение, и получит их "очень быстро".

Трамп также прокомментировал вчерашнюю массированную атаку РФ на украинскую энергетику.

"Украина также осуществила несколько очень сильных атак, и я не оцениваю это негативно. В разных частях России произошли взрывы", - сказал он.

Приведет ли мирный план Трампа к окончанию войны - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте.

По его словам, в случае если Украине все же навяжут так называемый "мирный план" в нынешнем формате, боевые действия не прекратятся никогда. Возможна лишь определенная пауза или снижение интенсивности, однако это не меняет и не отменяет главной цели России - захват украинских территорий.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, Владимир Зеленский с Дональдом Трампом планируют обсудить мирный план по завершению войны, однако, по данным Reuters, между ними существуют существенные разногласия. Напряжение растет из-за ударов РФ по Украине и различных подходов к вопросу Донбасса и Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что попытается смягчить предложения США по выводу войск.

Также Зеленский заявил во время разговора с европейскими лидерами, что Украина готова отвести войска от линии фронта для создания демилитаризованной зоны, но только при условии зеркальных действий со стороны России. Президент подчеркнул, что Киев нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, в частности механизма реагирования в случае нарушений РФ.

В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

