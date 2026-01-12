Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчина забрал кошку с улицы и вскоре понял: сюрпризы только начинаются

Алексей Тесля
12 января 2026, 20:16
41
Питомец, которого он считал обычной взрослой кошкой, внезапно стал мамой — прямо в доме своего нового хозяина на свет появились четыре котёнка.
Мужчина забрал кошку с улицы и вскоре понял: сюрпризы только начинаются
Кошка преподнесла сюрприз хозяину / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Питомец внезапно стал мамой
  • Хозяин даже не догадывался о беременности животного

Мужчина решил приютить у себя бездомную кошку, найденную на улице, и был уверен, что просто помог одному животному пережить трудный период. Однако спустя всего пару дней его ожидал настоящий сюрприз.

Питомец, которого он считал обычной взрослой кошкой, внезапно стал мамой — прямо в доме своего нового хозяина на свет появились четыре котёнка. О неожиданном повороте событий мужчина рассказал на платформе Reddit, сопроводив пост фотографиями.

видео дня

На снимках — белоснежная пушистая кошка и её малыши: двое полностью светлые и ещё двое с рыжими пятнами. По словам автора, он даже не догадывался о беременности животного и был искренне поражён произошедшим.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Публикация быстро разошлась по сети, набрав десятки тысяч отметок "нравится" и сотни комментариев. Пользователи шутили, что мужчина "спас одну кошку, а получил сразу пятерых", и отмечали, что мама-кошка явно выбрала надёжное место для появления потомства. Многие подчеркнули, что животные будто интуитивно чувствуют людей, способных помочь.

Screenshot
/ reddit/r/aww

Хотя автор не уточнил, что планирует делать с котятами дальше, комментаторы единодушно сошлись во мнении: он поступил по-настоящему по-доброму. Сейчас кошка и её детёныши в безопасности, чувствуют себя хорошо и остаются под присмотром человека, который неожиданно стал для них всем миром.

Screenshot
/ reddit/r/aww

Хозяина собаки ждал сюрприз: что произошло

Эрин Рид взяла к себе щенка мини-таксы по кличке Пампкин и сначала обратила внимание лишь на одно забавно торчащее ухо. Позже поднялось и второе, сделав пса ещё более очаровательным. Как объяснила хозяйка, у Пампкин редкая для этой породы форма "розовых" ушей, из-за которой он выглядит так необычно.

Ранее сообщалось о том, что женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома. Владелица не надеялась, что реакция животного будет настолько драматичной и заставит ее пожалеть о своем поступке.

Как писал ранее Главред, в зоопарке Хошимина, что во Вьетнаме, посетители заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка.

Больше новостей о котиках:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки домашние животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

19:43Война
Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

18:56Война
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Последние новости

20:33

Отключение света в Запорожской области 13 января - когда не будет электроэнергии

20:16

Мужчина забрал кошку с улицы и вскоре понял: сюрпризы только начинаются

19:43

Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

19:37

В Польше готовят новые важные ограничения: кого из украинцев коснутся изменения

19:10

РФ будет преследовать мигрантов: что задумали в Кремлемнение

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
19:06

В квартирах "колотун", батареи лопаются: в Киеве сотни домов без отопленияФото

18:56

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

18:43

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:20

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

Реклама
18:17

"Это выглядело унизительно": эксперт объяснил, как в Китае опозорили Путина

17:56

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

17:46

Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026

17:42

Холоднее, чем на термометре: как изменится погода в Днепре 13–14 января

17:32

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

17:30

Дом нагреется за считанные минуты: хитрый трюк с радиатором удивит результатомВидео

17:24

Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мирВидео

17:07

"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сетьВидео

16:50

Китайский гороскоп на завтра 13 января: Драконам- стресс, Обезьянам - переживания

16:42

Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

16:39

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

Реклама
16:36

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:29

"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

16:27

"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

15:25

Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

15:24

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

15:19

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

14:40

"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

14:29

Чтобы дизельное авто "пережило" морозы: что нужно сделать водителям уже сейчас

14:10

В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

14:02

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

13:54

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

13:35

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:18

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океанаВидео

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

Реклама
11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять