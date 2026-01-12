Мужчина забрал кошку с улицы и вскоре понял: сюрпризы только начинаются

Питомец, которого он считал обычной взрослой кошкой, внезапно стал мамой — прямо в доме своего нового хозяина на свет появились четыре котёнка.

https://glavred.info/life/muzhchina-zabral-koshku-s-ulicy-i-vskore-ponyal-syurprizy-tolko-nachinayutsya-10731701.html Ссылка скопирована

Кошка преподнесла сюрприз хозяину / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Питомец внезапно стал мамой

Хозяин даже не догадывался о беременности животного

Мужчина решил приютить у себя бездомную кошку, найденную на улице, и был уверен, что просто помог одному животному пережить трудный период. Однако спустя всего пару дней его ожидал настоящий сюрприз.

Питомец, которого он считал обычной взрослой кошкой, внезапно стал мамой — прямо в доме своего нового хозяина на свет появились четыре котёнка. О неожиданном повороте событий мужчина рассказал на платформе Reddit, сопроводив пост фотографиями.

видео дня

На снимках — белоснежная пушистая кошка и её малыши: двое полностью светлые и ещё двое с рыжими пятнами. По словам автора, он даже не догадывался о беременности животного и был искренне поражён произошедшим.

/ Инфографика: Главред

Публикация быстро разошлась по сети, набрав десятки тысяч отметок "нравится" и сотни комментариев. Пользователи шутили, что мужчина "спас одну кошку, а получил сразу пятерых", и отмечали, что мама-кошка явно выбрала надёжное место для появления потомства. Многие подчеркнули, что животные будто интуитивно чувствуют людей, способных помочь.

/ reddit/r/aww

Хотя автор не уточнил, что планирует делать с котятами дальше, комментаторы единодушно сошлись во мнении: он поступил по-настоящему по-доброму. Сейчас кошка и её детёныши в безопасности, чувствуют себя хорошо и остаются под присмотром человека, который неожиданно стал для них всем миром.

/ reddit/r/aww

Хозяина собаки ждал сюрприз: что произошло

Эрин Рид взяла к себе щенка мини-таксы по кличке Пампкин и сначала обратила внимание лишь на одно забавно торчащее ухо. Позже поднялось и второе, сделав пса ещё более очаровательным. Как объяснила хозяйка, у Пампкин редкая для этой породы форма "розовых" ушей, из-за которой он выглядит так необычно.

Ранее сообщалось о том, что женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома. Владелица не надеялась, что реакция животного будет настолько драматичной и заставит ее пожалеть о своем поступке.

Как писал ранее Главред, в зоопарке Хошимина, что во Вьетнаме, посетители заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка.

Больше новостей о котиках:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред