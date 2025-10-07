Укр
Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома: поведение пушистика удивило

Виталий Кирсанов
7 октября 2025, 15:30
77
Владелица не надеялась, что реакция животного будет настолько драматичной и заставит ее пожалеть о своем поступке.
Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома
Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Женщина поделилась трогательными кадрами в TikTok
  • Пользователи в Сети пожалели встревоженную кошку

Домашняя бенгальская кошка внезапно смутилась и начала суетиться, громко мяукая. Женщина поделилась трогательными кадрами в TikTok, которые покорили пользователей и вызвали волну эмоций.

Животное, испытывая тревожность из-за разлуки со своим хозяином, испуганно бегало по комнате. После этого кошка уселась возле дверей со стеклянными вставками, за которыми за реакцией наблюдала женщина, и смущенно поглядывала сквозь них, оглядываясь вокруг в поисках владелицы.

видео дня

Владелица не надеялась, что реакция животного будет настолько драматичной и заставит ее пожалеть о своем поступке.

"Прекратите. Я притворилась, что иду, чтобы посмотреть, что она делает, когда меня нет дома, и на самом деле я больше никогда не буду выходить из дома. Простите, это разбило мне сердце", - подписала кадры женщина.

@bellathebengall SORRY this has broken my heart omg #cat#bengal♬ Wave to earth - ?

Пользователи в Сети пожалели встревоженную кошку, а также поделились собственными историями о пушистых любимцах.

"Иногда мой котик будит меня так рано на завтрак. Я возвращаюсь спать сразу после того, как даю ему завтрак. Он, видимо, тоже сонный, потому что когда заканчивает есть, забывает, что я была с ним, и начинает так громко плакать, что я его не зову", - поделилась одна из комментаторов.

Другой пользователь рассказал, что его коты начали проверять состояние друг друга, когда услышали тревожное мяуканье ее кошки.

Могут ли кошки испытывать стресс, когда их оставляют дома в одиночестве

Некоторые коты действительно могут переживать стресс, когда их владельцы оставляют дома наедине, пишет медиа Cats Protection. О стрессе у питомцев могут свидетельствовать следующие признаки:

  • чрезмерное мяуканье;
  • больший, чем обычно, испуг от громких звуков;
  • кот отказывается от еды;
  • животное чаще царапает мебель и другие предметы в доме;
  • кот прячется в доме чаще, чем обычно;
  • в крайних случаях стресс у кошек сопровождается проблемами с пищеварением.

домашние питомцы домашние животные коты
